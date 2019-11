Justice : l'ancien ministre Pierre Joxe accusé d'agression sexuelle

Pierre Joxe est sous le coup d'une plainte pour agression et harcèlement sexuel. Une ancienne employée, une aide à domicile qui avait la charge de son épouse malade décrit dans sa plainte des actes répétés, comme des caresses sur les fesses, le dos, le bas du dos.

Pierre Joxe avait déjà été visé par des accusations de harcèlement en 2017

Selon son accusatrice, les faits ont débuté en avril 2018. Quatre mois plus tard, l'auxiliaire de vie dépose une main courante au commissariat de Bondy (Seine-Saint-Denis). Mais elle n'a porté plainte que cette semaine. "C'est un soulagement pour elle d'avoir libéré sa parole et d'avoir déposé plainte, d'autant plus qu'immédiatement, le procureur de la République a décidé d'ouvrir une enquête", explique Maître Laurence Cechman, avocate de la plaignante. C'est la deuxième fois que cet ancien ministre de François Mitterrand, âgé de 84 ans, est ainsi incriminé. En 2017, l'écrivaine Alexandra Besson l'accusait d'attouchements lors d'un spectacle à l'Opéra Bastille commis en 2010. Pierre Joxe a toujours nié les faits.

Le JT

Les autres sujets du JT