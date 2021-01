"Je savais que j'allais potentiellement devenir dangereux" : une ligne d’écoute pour aider les adultes attirés sexuellement par des enfants

Le slogan est écrit en gros caractères rouges : "Vous ne voyez qu'elle" ou "Vous ne voyez que lui." Et selon les affiches, on voit sur les photos une écolière ou un écolier à la piscine, de retour de classe ou encore en train de jouer. Une affiche qui peut choquer, reconnaît Cécile Miele, psychologue et sexologue au Centre de ressources pour les intervenants sur les auteurs de violences sexuelles.

>> Pourquoi vaut-il mieux parler de "pédocriminalité" plutôt que de "pédophilie" ?

"On a soumis cette campagne aux associations de victimes de protection de l'enfance, explique-t-elle. C'était assez intéressant de se rendre compte que là où nous, on aurait pu être plus pudiques, elles nous ont incités à être plus percutants et on pense que c'était le témoin de leur urgence."

340 personnes ont déjà appelé

Car il s'agit d'inciter les adultes sujets à des attirances sexuelles pour les enfants à se signaler, pour être pris en charge. Le dispositif a déjà été expérimenté dans cinq régions. Il a permis à 340 personnes d'appeler, parmi lesquels ce jeune homme de 30 ans que nous appellerons Eliot* : "Tous les garde-fous que j'avais mis en place, toutes mes barrières, étaient totalement en train de tomber, témoigne-t-il. Je savais que j'allais potentiellement devenir dangereux. C'était soit je passe à l'acte, soit je me détruis. Je me suis dit qu'il y avait une troisième porte, celle d'en parler. Maintenant je suis accompagné : si j'étais à nouveau trop envahi ou en perte de contrôle, je sais que j’aurais ce recours-là de pouvoir vite me tourner vers quelqu’un."

"Cela fait partie de moi et ce le sera toujours. Maintenant, il faut que je réapprenne à vivre et composer avec, sans que cela soit dangereux pour les enfants ou pour moi." Eliot à franceinfo

Eliott est maintenant suivi depuis un an. Comme lui, la plupart des appelants sont des adultes directement concernés. Mais parfois, c'est l'entourage, notamment les conjoints, qui peuvent aussi tirer le signal d'alarme.

Vite mettre en place la conduite adaptée

"ll y a des familles qui appellent, explique le Dr Mathieu Lacambre, psychiatre. Notamment des épouses ou des époux qui sont inquiets concernant leur enfant ou des réactions de leur conjoint et qui cherchent des conseils, un éclairage et éventuellement une orientation. À chaque fois qu'il y a un doute ou une inquiétude, il s'agit d'interroger des professionnels pour pouvoir mettre en place la conduite à tenir adaptée." Le 08 06 23 10 63 répond du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

*Son prénom a été changé, et sa voix modifiée dans le reportage audio :