Etats-Unis : des gymnastes victimes d'agressions sexuelles par un ex-docteur de l'équipe nationale vont recevoir 139 millions de dollars

Cet accord porte à plus d'un milliard de dollars les compensations financières versées aux victimes des agissements de Larry Nassar, condamné à une peine de prison à vie pour des violences sexuelles sur plus de 250 gymnastes.

Un chapitre supplémentaire dans l'un des plus grand scandale sexuel de l'histoire du sport aux Etats-Unis. Le gouvernement américain a annoncé mardi 23 avril qu'il allait payer près de 139 millions de dollars à plus d'une centaine d'anciennes gymnastes victimes d'agressions sexuelles commises par Larry Nassar, un ex-docteur de l'équipe nationale. Cet accord porte à plus d'un milliard de dollars les compensations financières versées aux victimes des agissements de l'ex-médecin, dont 500 millions par l'université du Michigan.

Larry Nassar purge actuellement une peine de prison à vie après avoir été condamné en 2017 et 2018 pour des décennies de violences sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures. Parmi ses victimes figurent notamment les célèbres gymnastes olympiques Simone Biles, Aly Raisman et McKayla Maroney. Il avait aussi commis des agressions contre des athlètes de l'université d'Etat du Michigan et dans un club de gymnastique à Lansing où il travaillait.

Le FBI coupable d'"erreurs fondamentales"

Agé de 60 ans, Larry Nassar avait abusé de son autorité médicale pendant plus de vingt ans, au sein de la Fédération américaine de gymnastique, à l'université d'Etat du Michigan et dans un club de gymnastique. Le dédommagement consenti par le gouvernement est une réponse aux plaintes déposées par de nombreuses victimes, qui accusaient le FBI de ne pas avoir mené une "enquête adéquate", selon un communiqué du ministère de la Justice.

En juillet 2021, un rapport de l'inspection générale du ministère de la Justice avait conclu à "des erreurs fondamentales" de la part des agents chargés de l'enquête initiale. "Les accords de règlement, qui ont été approuvés par le ministère, concernent 139 réclamations pour un total de 138,7 millions de dollars à distribuer aux victimes", détaille le communiqué.