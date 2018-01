La championne olympique Simone Biles accuse l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique d'agression sexuelle

Larry Nassar a récemment été condamné à 60 ans de prison pour pédopornographie. Plus d'une centaine de femmes l'accusent d'agressions sexuelles. La championne olympique de gymnastique, Simone Biles, lors de la cérémonie des ESPYS à Los Angeles (Californie, Etats-Unis), le 12 juillet 2017. (VALERIE MACON / AFP)

L'athlète américaine Simone Biles affirme sur son compte Twitter, lundi 15 janvier, avoir été agressée sexuellement par Larry Nassar, l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique. Le praticien a été récemment condamné à 60 ans de prison pour pédopornographie. "Je n'ai plus peur désormais de raconter mon histoire. Je fais partie des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar", a déclaré la quadruple championne olympique sur le réseau social.

"Il n'est pas normal de recevoir un traitement de la part d'un médecin de l'équipe en qui l'on a confiance et d'en parler comme d'un traitement 'spécial', a écrit la gymnaste de 20 ans. Ce comportement est absolument inacceptable, dégoûtant et abusif, en particulier de la part de quelqu'un à qui on m'a dit de faire confiance."

Plus d'une centaine de gymnastes, dont les médaillées olympiques Gabby Douglas et Aly Raisman, ont également accusé Larry Nassar d'agressions sexuelles, selon USA Today (en anglais). "Nous devons savoir pourquoi cela a pu durer si longtemps et pour tant d'entre nous, a insisté Simone Biles. Nous devons faire en sorte que ce genre de choses ne puissent plus jamais se produire."