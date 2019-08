Chirurgien accusé de viols : "Je vois ma fille comme un héros", témoigne le père de la fillette à l'origine de l'arrestation

Il y a deux ans, la fillette avait raconté à ses parents que l'homme qu'ils venaient de croiser lui avait un jour montré son sexe.

En 2017, une petite fille de 6 ans, voisine d'un chirurgien retraité, l'avait dénoncé à ses parents pour des agressions sexuelles. Il comparaîtra fin 2019 ou début 2020 devant la cour d'assises de Charente-Maritime."Je vois ma fille comme un héros aujourd'hui, de faire tomber un prédateur comme ça", raconte ce jeudi 22 août sur franceinfo le père de la fillette à l'origine de l'arrestation du praticien retraité, aujourd'hui âgé de 68 ans, mis en examen pour quatre viols et agressions sexuelles en Charente-Maritime. Après une promenade au cours de laquelle elle a croisé son voisin, la fillette avait ainsi alerté son père sur le fait que "le monsieur [lui] a fait voir son zizi" par le passé.

>> Ce que l'on sait de l'affaire

C'est une bombe ce mec, une bombe à retardement. On nous a fait comprendre que ça aurait pu aller beaucoup plus loin.Le père de la fillette qui a révélé les agressionsà franceinfo

Joël Le Scouarnec, chirugien à la retraite, exerçait à Jonzac (Charente-Maritime) depuis 2008, jusqu'à son placement en détention provisoire en mai 2017.

"On se demande si ce n'est pas un cauchemar"

Le papa de la fillette décrit "quelqu'un d'assez snob". "Il avait une maison modeste, poursuit-il, et ne parlait à personne, il n'accueillait personne chez lui. Il vivait seul." "Il avait un comportement bizzare mais bon, on n'était loin de s'imaginer tout ça. Je ne m'imaginais pas avoir un prédateur comme ça à côté de chez moi", explique le père de famille. "Je ne peux pas réaliser complètement", confie-t-il. "On se demande si ce n'est pas un cauchemar. C'est très choquant, ça faisait environ un an qu'on habitait là".