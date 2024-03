Ce que l'on sait des plaintes pour viol qui visent le rappeur Lomepal

De nouvelles accusations visent Lomepal. Le rappeur de 32 ans, de son vrai nom Antoine Valentinelli, fait l'objet d'une deuxième plainte pour viol, après une première plainte déposée en 2020. Les faits mentionnés dans la deuxième plainte remontent à 2018 en France. Placé brièvement en garde à vue, le chanteur a été confronté à la plaignante fin février, a appris franceinfo mercredi 6 mars. Voici ce que l'on sait des accusations et de l'enquête préliminaire pour viol ouverte à l'encontre de l'interprète de Trop beau.

Une première plainte déposée en 2020

En 2020, une connaissance du rappeur porte plainte contre lui. Elle l'accuse de l'avoir violée en 2017 à New York. L'information est révélée au grand public en août 2023, lorsque le parquet de Paris révèle qu'une enquête préliminaire pour viol a été ouverte. Le procureur précise que les investigations ont débuté dès octobre 2020 et que ces dernières ont été confiées au 3e district de la police judiciaire.

En juillet 2023, la journaliste Jenna Boulmedaïs écrivait sur Instagram : "Cela fait maintenant deux ans que j'entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lomepal. Je le répète : toute l'industrie musicale est au courant. Ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche pour de nombreux festivals également."

Des accusations démenties par Lomepal

Le rappeur avait aussitôt démenti "avec certitude" les faits qui lui sont reprochés. "Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non", s'était défendu l'artiste de 32 ans sur Instagram. Lui évoque "des rencontres de fin de soirée, où on fait l'amour sans se connaître, des relations d'un soir. Et pour moi comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes."

Le chanteur dénonce également "des histoires délirantes et inventées de toutes pièces qui circulent dans l'industrie musicale". "On payerait des femmes, on ferait signer des accords de silence, j'en passe. (...) Tout cela est absurde et faux", avait-il insisté.

"Je répondrai à la justice lorsqu'elle m'interrogera, je suis serein, je sais que la vérité sera faite." Lomepal sur Instagram, en août 2023

Le chanteur, qui était alors à l'affiche de plusieurs festivals, avait pu se produire aux Plages électroniques à Cannes (Alpes-Maritimes) quelques jours plus tard. En revanche, le Festival Cabaret vert de Charleville-Mézières (Ardennes) avait annulé son concert "face aux émotions que suscite cette plainte".

Une deuxième plainte déposée fin 2023

Une deuxième plainte pour viol a été déposée fin 2023 contre le rappeur, a appris franceinfo mercredi 6 mars de sources proches du dossier, confirmant une information de l'AFP. Cette fois, les faits dont il est accusé remontent à 2018 et se sont produits en France. Brièvement placé en garde à vue mardi 27 et mercredi 28 février, le chanteur a été confronté à la plaignante. A ce stade, il n'est pas poursuivi, précisent ces mêmes sources.



Le rappeur "ne s'exprimera pas pour le moment car il souhaite laisser la justice travailler sereinement", affirment ses avocates auprès de franceinfo.

"Il a été entendu longuement, il a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants." Jacqueline Laffont et Julie Benedetti, avocates du rappeur à franceinfo

"La qualification pénale des faits allégués est par ailleurs largement sujette à débat. Sa garde à vue a été levée bien avant la fin de la durée légale et sans poursuite. La suite de l'enquête permettra d'établir son innocence", concluent-elles.