Une deuxième plainte pour viol déposée contre le rappeur Lomepal

Le chanteur a été placé en garde à vue mardi et mercredi. À ce stade, il n'est pas poursuivi dans cette affaire.

Une deuxième plainte pour viol a été déposée en 2023 contre le rappeur Lomepal, a appris franceinfo mercredi 6 mars de sources proches du dossier, confirmant une information de l'AFP. Les faits dont il est accusé remontent à 2018 et se sont produits en France. Le chanteur a été placé en garde à vue mardi et mercredi de la semaine dernière et a été confronté à la plaignante. À ce stade, il n'est pas poursuivi, indiquent ces mêmes sources.

"Notre client ne s’exprimera pas pour le moment, car il souhaite laisser la justice travailler sereinement. Il a été entendu longuement, il a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants. La qualification pénale des faits allégués est par ailleurs largement sujette à débat. Sa garde à vue a été levée bien avant la fin de la durée légale et sans poursuite. La suite de l’enquête permettra d’établir son innocence", affirment auprès de franceinfo les avocates du chanteur, Jacqueline Laffont et Julie Benedetti.

Depuis août, Lomepal est visé par une enquête préliminaire pour viol, après une première plainte déposée en 2020.