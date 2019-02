Après son témoignage dans l'affaire Denis Baupin, Cécile Duflot visée par des insultes sur Twitter

Des messages particulièrement violents. Quelques jours après avoir témoigné dans l'affaire Denis Baupin, Cécile Duflot annonce sur Twitter, dimanche 10 février, avoir reçu de très nombreux messages d'insultes sur le réseau social. Contactée par franceinfo, Cécile Duflot ne souhaite pas s'exprimer et confie réfléchir à une éventuelle plainte.

depuis jeudi je reçois ça, environ toutes les heures... imparable, adresse à chaque fois différente, inbloquable.... et pourtant depuis plus de 10 ans je résiste et lis mes mentions, pour répondre de temps en temps, pour pas céder le terrain à tous ceux la... pic.twitter.com/4hpGJO3Grc