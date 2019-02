"Son regard m'a fait peur" : Cécile Duflot raconte comment Denis Baupin l'a agressée

Le procès en diffamation de Mediapart, France Inter et de plusieurs femmes accusant Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement a débuté lundi, en l'absence de l'ancien élu écologiste.

C'est la première fois que l'ancienne ministre écologiste témoigne publiquement. Cécile Duflot a accusé, jeudi 7 février, Denis Baupin de l'avoir agressée sexuellement en 2008 au Brésil et dit regretter son "manque d'écoute" des femmes au sein du parti Europe Ecologie-Les Verts alors que l'ex-député attaque la presse et ses accusatrices en diffamation.

La voix pleine de sanglots contenus, Cécile Duflot, alors secrétaire nationale des Verts, a raconté cette soirée de mai 2008 à Sao Paulo, où elle était venue en délégation avec Denis Baupin, alors adjoint au maire de Paris, pour un congrès mondial des écologistes.

"Ça va pas, arrête !"

Après une journée de travail, elle regagne sa chambre d'hôtel "très fatiguée" – sa dernière fille a à peine deux mois. "Je tire mon lait, parce que je ne veux pas arrêter d'allaiter ma fille, quand je reçois un SMS de Denis Baupin qui me demande mon numéro de chambre parce qu'il a un truc à me dire", se souvient-elle. "Sans lâcher mon tire-lait, je lui réponds. Dix secondes plus tard, il est à ma porte. J'ai tout de suite vu son regard", dit-elle, expliquant la "panique qui s'empare" d'elle.

"Son regard m'a fait peur. Pour tout vous dire, j'étais en train de tirer mon lait, j'avais juste rabattu pour tee-shirt, le stress a fait couler mon lait, je me sentais tellement vulnérable..." — Marie Barbier (@Mar_Barbier) 7 février 2019

"Il me dit : 'Je savais que tu en avais autant envie que moi'. Il a posé la main sur mon cou. Je lui ai dit 'Ça va pas, arrête!'. Il essaie de mettre son pied pour coincer la porte, je lui ai donné un coup de pied au tibia, (...) j'ai claqué la porte", raconte-t-elle.

"On était très complaisants avec la violence"

Après cet épisode, Cécile Duflot "fait tout pour l'éviter", mais ne dit rien, ne porte pas plainte. Elle ne veut pas être accusée d'instrumentalisation politique alors que Denis Baupin est son adversaire en interne. Cécile Duflot a un regret, c'est sa "capacité d'encaisser", une dureté apprise en politique qui l'a rendue sourde "à l'égard des autres femmes".

J'ai été capable de dire à des femmes des choses comme 'Si t'es choquée parce qu'un mec te demande de le sucer, franchement, ça nous arrive tous les jours' ou 'C'est le genre de mec avec qui il est plus facile de coucher que de résister'. C'était une abdication en rase campagne.Cécile Duflotdevant le tribunal correctionnel de Paris

"Finalement, on était très complaisants avec la violence", conclut Cécile Duflot. Elle "ne doute pas un instant" de la véracité des accusations de militantes écologistes contre Denis Baupin et estime que "maintenant que c'est dit, les filles non seulement auront des responsabilités, mais elles sauront qu'elles ne sont pas obligées de subir ça".