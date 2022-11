Affaire Sarah : l'accusé condamné à huit ans de prison pour le viol de l'enfant de 11 ans

L'affaire avait initié le débat sur le non-consentement des mineurs. Un homme de 33 ans a été condamné, vendredi 4 novembre, à huit ans de prison pour avoir violé, en 2017 dans le Val-d'Oise, une fille de 11 ans, Sarah, qu'il avait alors jugé "consentante". "La cour estime que les actes sexuels ont été commis par contrainte morale et par surprise", a déclaré le président de la cour criminelle de Pontoise, composée de cinq juges professionnels.

La victime, à "11 ans et 10 mois ne présentait pas la maturité suffisante ni le discernement pour consentir à la relation sexuelle", a argumenté le président de la cour, à l'issue d'un délibéré de plus de trois heures. L'accusé a "abusé de la vulnérabilité" de la victime "pour parvenir à la satisfaction immédiate de (ses) désirs et (de son) excitation sexuelle" et ne pouvait ignorer l'âge de l'enfant.

"Une victoire du droit et de la justice"

Les trois jours d'audience se sont tenus dans un huis clos total. Reconnu coupable de viol sur mineur, l'homme, qui avait 28 ans au moment des faits, a été condamné à huit ans de prison avec mandat de dépôt, une décision en dessous des 10 ans d'emprisonnement requis. Il lui est aussi interdit de travailler avec des enfants pendant dix ans. Cette affaire "emblématique", selon les associations de protection de l'enfance, avait abouti à la loi d'avril 2021 fixant un seuil de non-consentement à 15 ans. L'accusé a toutefois été jugé selon l'ancienne loi, la loi pénale plus sévère n'étant pas rétroactive.

"La famille est soulagée, c'était un parcours très long qui a duré cinq ans et demi pour obtenir une requalification pour viol. Cette affaire a amené un changement de la loi donc c'est également une victoire du droit et de la justice", a réagi auprès de l'AFP Carine Durrieu-Diebolt, avocate de la jeune fille, désormais âgée de 17 ans, et de ses parents.