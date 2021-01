#MeTooInceste : le gouvernement veut "criminaliser les relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans"

"Nous devons trouver les moyens juridiques pour criminaliser les relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans." C'est la volonté émise par le secrétaire d'Etat à l'Enfance, Adrien Taquet, invité dans la matinale d'Europe 1 mardi 19 janvier. Cette revendication émerge alors que les témoignages sur l'inceste affluent un peu partout sur les réseaux sociaux depuis la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia grande. Dans ce livre, l'auteure accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'attouchements sur son frère jumeau à l'adolescence.

"Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Et sur lesquelles nous allons prendre des décisions." Adrien Taquet sur Europe 1

"Il y a une asymétrie entre un enfant, en termes de développement affectif, émotionnel, et un adulte", a encore expliqué le secrétaire d'Etat. "En ce qui concerne l'inceste, on est dans le cadre d'une cellule familiale où effectivement les phénomènes d'emprise, de conflits de loyauté, sont bien plus importants que dans d'autres cadres", a expliqué l'ancien député des Hauts-de-Seine.