Avec le hashtag #MeTooInceste, des victimes témoignent en nombre sur Twitter

Aux deux mots du mouvement #MeToo, un troisième est venu s'ajouter : "inceste". Trois ans après l'affaire Harvey Weinstein, qui avait provoqué une déferlante de témoignages de victimes de violences sexuelles et sexistes sur les réseaux sociaux, le hasgtag #MeTooInceste a vu le jour sur Twitter dans le sillage d'une autre affaire : les révélations de Camille Kouchner dans son livre La Familia grande (éd. Seuil), où elle raconte comment son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, a agressé sexuellement son frère jumeau lorsqu'il était adolescent, à la fin des années 1980.

Près de 6 000 tweets avaient été postés avec le mot-clé #Metooinceste, samedi 16 janvier. Parmi ces messages, de nombreux témoignages de victimes de violences sexuelles intrafamiliales. "Moi aussi, toute mon enfance volée par un homme, mon père. Moi aussi, j'attends les suites de ma plainte posée il y a 1 an et demi. Moi aussi, je refuse de me taire aujourd'hui. Continuons à témoigner malgré la douleur, il faut que ça se sache", peut-on lire. Ou encore : "Tu venais me voir la nuit et tu me disais 'c'est comme ça qu'un papa aime sa fille'."

Moi aussi, toute mon enfance volée par un homme, mon père. Moi aussi, j'attends les suites de ma plainte posée il y a 1 an et demi. Moi aussi, je refuse de me taire aujourd'hui. Continuons à témoigner malgré la douleur, il faut que ça se sache. #metooinceste — Injhal (@InjhAl_) January 16, 2021

Tu venais me voir la nuit et tu me disais "c'est comme ça qu'un papa aime sa fille".

Et tu me violais, tu me traitais comme un vulgaire objet sexuel.

Tu m'as incestué, j'avais 3 ans lorsque tu as commencé.#metooinceste — Thecua Gwendoline (@ThecuaG) January 16, 2021

#metooinceste 6 ans. Mon oncle. À l’arrière d’un taxi, assise sur ses genoux en jupe, pendant que la voiture roulait comme si de rien était. Il y avait ce témoin, le chauffeur, qui ne voyait rien pendant que ça se passait derrière son siège... — 0010tab (@0010tab) January 16, 2021

"A quand la loi?"

Toujours sur Twitter, la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert, s’est dite "époustouflée" par "le courage des personnes qui témoignent" et a directement interpellé le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance, Adrien Taquet, pour lui demander "à quand la loi ?"

Alors que le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs a été allongé à 30 ans en 2018, des voix s'élèvent pour demander leur imprescriptibilité, en particulier pour l'inceste, depuis que l'affaire Olivier Duhamel a éclaté.

Le collectif Nous toutes apporte également son soutien aux personnes qui témoignent avec ce hashtag. "Vous n'y êtes pour rien, nous vous croyons, vous pouvez compter sur nous", leur déclare-t-il.