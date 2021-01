Affaire Olivier Duhamel : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols et agressions sexuelles" après les accusations d'inceste visant le constitutionnaliste

Le parquet de Paris a annoncé, mardi 5 janvier, avoir ouvert une enquête pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans", après "la publication de différents articles de presse", la veille, "mettant en cause monsieur Olivier Duhamel". Lundi, Le Monde et L'Obs ont dévoilé les bonnes feuilles de l'ouvrage de la juriste Camille Kouchner, La Familia grande (Ed. Seuil), dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait 14 ans. "Une précédente procédure portant sur les faits ainsi dévoilés" avait été classée sans suite en 2011, précise le parquet de Paris. Les nouvelles investigations sont confiées à la Brigade de protection des mineurs (BPM) de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).