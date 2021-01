Accusé d'inceste, le constitutionnaliste Olivier Duhamel démissionne de ses fonctions à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques

"Je ne pouvais plus me taire." Camille Kouchner, avocate et maître de conférences en droit privé, affirme, dans un livre intitulé La Familia grande (éditions Le Seuil), publié jeudi 7 janvier, que son frère jumeau a subi, à l'adolescence, des gestes incestueux de leur beau-père, le constitutionnaliste Olivier Duhamel. "Ce livre est né de cette nécessité : témoigner de l'inceste pour montrer que ça dure des années et que c’est très, très difficile de se défaire du silence. Je ne l’ai pas écrit au nom de mon frère, mais des sœurs, des nièces, de toutes les personnes touchées par l’inceste", explique la juriste dans une interview accordée à L'Obs (article pour abonnés) et publiée lundi en fin de journée.

Contacté par le même hebdomadaire, Olivier Duhamel s’est refusé à tout commentaire. "Je n’ai rien à dire sur ce qui, de toute façon, sera, je ne sais pas, n’importe quoi, déformé ou quoi", a-t-il expliqué. Dans la foulée, Olivier Duhamel, président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et président du conseil d’administration du Siècle, a fait savoir sur Twitter qu'il démissionnait de ses fonctions.

Étant l’objet d’attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions

dans lesquelles je travaille, j’y mets fin à mes fonctions. — Olivier Duhamel (@o_duhamel) January 4, 2021

Dans son ouvrage, Camille Kouchner livre ce que son frère lui a confié dans les années 1980, alors qu'ils avaient 14 ans : "Il est venu dans mon lit et il m’a dit : 'Je vais te montrer. Tu vas voir, tout le monde fait ça.' Il m’a caressé et puis tu sais..." Il n'a jamais voulu se confier et les jumeaux ont gardé ce terrible secret jusqu'en 2008. Quand Julien Kouchner se confie à sa mère, Evelyne Pisier, une spécialiste de l’histoire des idées politiques, décédée en 2017. Cette dernière a eu un premier mariage avec Bernard Kouchner, ancien ministre, dont les jumeaux sont issus. Mais Evelyne Pisier protège son second mari, Olivier Duhamel, et choisit le silence. C'est également ce que raconte Camille Kouchner dans son livre, selon L'Obs et Le Monde (article payant) : "J’ai été surprise de la violence de ma mère, de son déni. Cette violence m’a enfermée dans le silence, encore plus."