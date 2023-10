Affaire Norman Thavaud : l'enquête pour viol et corruption de mineures visant le youtubeur classée sans suite

Le parquet de Paris a pris la décision de classer la procédure, "au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées".

L'enquête préliminaire pour viol et corruption de mineures visant le youtubeur Normand Thavaud a été classée sans suite, annonce le parquet de Paris à franceinfo, mercredi 11 octobre, confirmant une information du Parisien. L'enquête, ouverte en janvier 2022 et confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, concernait sept plaignantes.

Les qualifications de viol ni d’agression sexuelle n'ont pas été retenues "dès lors que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté, qu’il apparaît ainsi que les consentements n’ont pas été trompés, et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte", écrit le parquet. Ce dernier a donc pris la décision de classer la procédure, "au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées".



Le nom de l'humoriste et comédien de 35 ans avait été cité sur les réseaux sociaux dans la foulée du mouvement #MeToo. Norman Thavaud avait été placé en garde à vue en décembre 2022, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte onze mois plus tôt, en janvier.