Norman Thavaud en garde à vue : ce que l'on sait des accusations de viol et corruption de mineures qui visent le youtubeur

Une enquête préliminaire a été ouverte en janvier après les plaintes de six jeunes femmes, dont deux étaient mineures au moment des faits dénoncés.

Son nom avait été cité sur les réseaux sociaux dans la foulée du mouvement #Metoo. Le youtubeur français Norman Thavaud a été placé en garde à vue, lundi 5 décembre, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris, confirmant une information de Libération. L'humoriste et comédien de 35 ans fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte en janvier des chefs de "corruption de mineurs" et de "viol". Voici ce que l'on sait de l'affaire.

Six plaignantes dans l'enquête confiée à la brigade des mineurs

L'enquête, ouverte en janvier et confiée à la brigade de protection des mineurs, concerne six plaignantes, précise le parquet de Paris à franceinfo. Selon Libération, cinq d'entre elles accusent Norman Thavaud de viol et deux étaient mineures au moment des faits. Parmi elles, ajoute le quotidien, une ancienne fan québécoise, Maggie Desmarais. Le 8 juillet 2020, sur Instagram, elle avait accusé le comédien de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait affirmé avoir porté plainte au Canada.

Une confrontation entre la jeune femme et Norman Thavaud doit avoir lieu mardi, précise le journal. Interrogée par l'AFP, Maggie Desmarais confirme être actuellement en France pour cette confrontation.

Des témoignages depuis 2018 avec le hashtag #balancetonyoutubeur

En août 2018, dans le sillage du mouvement #Metoo, le youtubeur français numéro 1, Squeezie (17,6 millions d'abonnés) avait dénoncé sur Twitter "les youtubeurs (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels".

Son tweet avait été largement rediffusé avec le hashtag #balancetonyoutubeur. Le nom de Norman Thavaud avait été évoqué, rappelle Libération. Après les accusations de Maggie Desmarais en 2020, d'autres femmes avaient formulé dans le média franco-québécois Urbania, en avril 2021, des accusations similaires.

Un autre youtubeur, Léo Grasset, spécialiste de la vulgarisation scientifique, est visé par deux enquêtes préliminaires ouvertes en 2022 à Paris et à Lyon, concernant des accusations de viol et de harcèlement sexuel.

Le groupe Webedia suspend sa collaboration avec Norman Thavaud

Les réactions à l'annonce de cette enquête ont été immédiates. Le groupe Webedia (AlloCiné, PurePeople, 750g, Jeuxvideo.com...), a annoncé sur Twitter "la mise en suspens de sa collaboration" avec Norman Thavaud. En 2015, Webedia avait racheté Mixicom, le réseau de chaînes des youtubeurs Norman Thavaud, Cyprien et Squeezie et la régie publicitaire qui l'accompagnait.

Avec 11,9 millions d'abonnés, Norman Thavaud est le troisième plus important youtubeur français. Porte-drapeau d'une génération d'humoristes nés sur les réseaux sociaux, ce monteur de formation s'est fait connaître au début des années 2010 avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne ou des jeux vidéo.