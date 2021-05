Accusations de viols : Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes

Le journaliste a été entendu mardi en audition libre dans le cadre l'enquête pour "viols" ouverte après les accusations de l'écrivaine Florence Porcel. Deux autres femmes l'accusent respectivement de "viol" et de "harcèlement sexuel".

Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor a été entendu en audition libre mardi 18 mai par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Il s'agit de l'enquête pour "viols" ouverte après les accusations de l'écrivaine Florence Porcel, a appris franceinfo dimanche auprès d'une source proche, confirmant une information de l'AFP.

Le journaliste nie les faits

Patrick Poivre d'Arvor est ressorti libre de cette audition. Il continue à nier les viols et, selon nos informations, il n'a pas non plus reconnu de relations sexuelles consenties avec Florence Porcel.

Par ailleurs, deux nouvelles plaintes ont été déposées par deux femmes à l'encontre du journaliste, l'une pour "viol" et l'autre pour "harcèlement sexuel", a appris franceinfo, confirmant une information du Parisien-Aujourd'hui en France.

L'affaire avait éclaté après le dépôt de plainte le 15 février de l'écrivaine Florence Porcel, qui reproche au journaliste et romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009.