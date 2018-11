VIDEO. "Je paye ma tournée" : Emmanuel Macron rencontre des habitants dans un bar PMU près de Lens

"A la vôtre, donc je paye ma tournée", lance Emmanuel Macron, tout sourire, un verre à la main. Le président de la République s'est arrêté, vendredi 9 novembre, dans un bar PMU de Bully-les-Mines, près de Lens (Pas-de-Calais). Le chef de l'Etat a répondu à des questions des habitants sur la formation des jeunes, les retraites, le chômage ou encore les prix des carburants.

Cette ville de 13 000 habitants avait voté à 59,2% pour Marine Le Pen, la candidate du Front national, au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Le chef de l'Etat a pris place dans le Café de la place, où il s'était déjà rendu pendant la campagne présidentielle. "J'avais dit que je reviendrais, on est de retour", a-t-il lancé. Emmanuel Macron est passé derrière le comptoir, où il s'est fait servir une bière et d'où il a demandé à la cinquantaine de personnes présentes de "lui dire les choses".

Baisses de cotisations pour les indépendants, investissements dans la formation des jeunes et des chômeurs, réforme des retraites : Emmanuel Macron a de nouveau tenté de convaincre du bien-fondé de la politique de l'exécutif. Le chef de l'Etat a été applaudi à l'issue de cet échange d'une vingtaine de minutes, et a réaffirmé qu'il serait "mobilisé jusqu'au bout".