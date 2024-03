C'est par un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux que l'annonce est tombée. La princesse Kate a révélé, vendredi 22 mars, être atteinte d'un cancer et avoir entamé un traitement de "chimiothérapie préventive". Voici l'intégralité du message mis en ligne par le palais de Kensington :

"Je voulais vous remercier personnellement pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension pendant que je me remets d'une opération chirurgicale. Ces deux derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille, mais j'ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, ce dont je suis très reconnaissante.

En janvier, j'ai subi une opération abdominale majeure à Londres. A l'époque, on pensait que je ne souffrais pas d'un cancer. L'opération a réussi. Cependant, des tests après l'opération ont révélé que le cancer avait été présent. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive, et je suis maintenant aux premiers stades de ce traitement.

Cela a bien sûr été un énorme choc, et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour l'absorber et le gérer en privé, pour le bien-être de notre jeune famille. Comme vous pouvez l'imaginer, il nous a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour me remettre d'une opération majeure de façon à commencer mon traitement.

"Mais surtout, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis, d'une manière appropriée pour eux, afin de les rassurer sur le fait que je vais m'en sortir." La princesse Kate dans un message vidéo

Comme je le leur ai dit, je vais bien. Je reprends des forces chaque jour en me focalisant sur les choses qui vont m'aider à guérir dans ma tête, mon corps et mon moral. Avoir William à mes côtés est une grande source de réconfort et me rassure, tout comme l'amour et la gentillesse qui m'a été manifestée par tant d'entre vous, ce qui compte beaucoup pour nous deux.

Nous espérons que vous comprendrez qu'en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps et du respect de notre espace et de notre vie privé pendant que je finis mon traitement. Mon travail m'a toujours apporté une joie profonde et j'ai hâte de le reprendre quand j'en serai capable. Mais pour le moment, je dois me concentrer sur ma complète guérison.

Je pense aussi en ce moment à tous ceux dont les vies ont été affectées par le cancer. A tous ceux qui affrontent cette maladie sous quelque forme que ce soit, ne perdez jamais la foi ou l'espoir. Vous n'êtes pas seuls."