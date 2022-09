Royaume-Uni : Charles III, un fils destiné à devenir roi depuis 73 ans

La voix est assurée et le ton est juste. Vendredi 9 septembre, Charles III faisait son premier discours de roi. C’est une fonction à laquelle il se prépare depuis 70 ans, dans l’ombre de la reine. L’une des dernières apparitions avec sa mère remonte en juin 2022, sur le balcon du palais de Buckingham, pour le jubilé de la reine. En juin 1963, au même endroit, Charles était déjà aux côtés de sa mère lors de son couronnement. Le prince héritier n’avait alors même pas 5 ans.

Un roi envoyé à l’école

Charles est né le 14 novembre 1948 et sait depuis tout petit qu’il sera roi. Petit garçon obéissant et sensible, il est envoyé à l’école à 8 ans, contrairement à la tradition de la couronne. À 14 ans, il est envoyé dans un pensionnat en Écosse, à l’éducation très stricte. À 20 ans, il est intronisé prince de Galles par sa mère, une fonction dévolue au prince héritier. Comme le veut la tradition familiale, il passe les sept années suivantes à l’armée. Ces dernières années, il remplaçait souvent la reine dans des fonctions de représentation.