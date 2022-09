Royaume-Uni : le prince Charles officiellement intronisé "roi d'Angleterre"

S. Perez, N. Auer, C. Madini, J. Pelletier, L. Lavieille

C'est le début d'une nouvelle ère pour la monarchie britannique. "Le prince Charles Philip Arthur George, après la mort de notre chère souveraine, devient notre seul et légitime roi, Charles III", a déclaré David White, roi d'armes de l'ordre de la jarretière. Charles III sera le roi des années 2020 : la cérémonie a été retransmise pour la première fois à la télévision, et en simultané sur des centaines de téléphones portables. Le rituel multiséculaire a toutefois été respecté à la lettre. Les hauts dignitaires du pays se sont réunis sous les ordres du palais de Saint James. Parmi eux, la nouvelle chef du gouvernement, Liz Truss, et dans la salle, de nombreux anciens Premiers ministres.

"God save the king"

Charles III, 41ème monarque depuis Guillaume le Conquérant, a juré solennellement de suivre l'exemple de sa mère, celle dont il est resté si longtemps dans l'ombre : "Je suis conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la couronne qui viennent de mettre transmis". Son fils William, nouveau Prince de Galles, a signé le document à la plume et à l’encrier en tant que témoin. "God Save the King", a ensuite entonné la foule.