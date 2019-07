Une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de Reims contre l'arrêt des traitements de Vincent Lambert

Cette mobilisation était organisée à l'appel des "Veilleurs de Reims", une émanation de la Manif pour tous.

Ils étaient une vingtaine à s'être rassemblés, accompagnés d'enfants en bas âge. Mardi 9 juillet vers 20 heures, un petit groupe s'est donné rendez-vous devant le centre hospitalier de Reims (Marne) où se trouve Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans et dont les traitements ont été interrompus la semaine dernière, pour protester contre cet arrêt des soins.

Cette "veillée de réflexion et de solidarité avec le combat des parents de Vincent Lambert" était organisée à l'appel des "Veilleurs de Reims", un groupe de fervents catholiques né en 2013 à la suite de la Manif pour tous.

"On ne pouvait pas être autre part qu'ici ce soir", a expliqué Remy Blondet qui affirme osciller entre "désespoir et colère". "Il faut avoir le courage des mots : c'est une euthanasie", affirme ce "veilleur". "Comment dire qu'une vie ne peut pas être vécue ? Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la mort donnée par charité. Nous défendons la vie et la mort naturelle", a défendu Éric Lemaitre, membre des "Veilleurs de Reims".

Le groupe s'est séparé en entonnant le chant scout "L'Espérance". Quelques heures plus tôt, vers 16 heures, Alexandre, un jeune Rémois était venu chapelet en main se recueillir seul devant l'hôpital.