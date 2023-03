Santé : à l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon, un art-thérapeute soulage les malades en fin de vie

Un art-thérapeute, déguisé en lutin et formé à l'hypnose, rend visite aux patients en fin de vie à l’hôpital de la Croix-Rousse de Lyon. Sa visite est devenue si indispensable qu'elle fait partie du protocole de soins.

Uonam, le lutin, ne se déplace jamais sans sa malle d’où s’échappent des chants d’oiseaux. Depuis plus de quatre ans, il promène sa poésie à l’hôpital de la Croix-Rousse Lyon (Rhône), au chevet des patients en soins palliatifs. Pauline Mounier attendait son oiseau avec impatience. Ses jambes ne la portent plus, elle qui aimait danser. L’art-thérapeute la reconnecte à la joie. La magie opère, et soudain tout est possible. "C’est un jour de magie. Je suis comblée", dit-elle.

Intégré dans l’équipe mobile de soins palliatifs

En guise de cadeau, Uonam lui offre une bouteille lumineuse, pour qu’elle puisse à tout moment convoquer sa lumière intérieure. "Ça va souvent dans la profondeur", commente-t-il. Beaucoup de patients sont en fin de vie. Avec lui, ils parlent plus facilement de la mort que leur famille. "Il prend tout à la légère. Il rigole avec vous, ce n’est pas du sérieux. Avec lui, j’oublie un peu d’être sérieux", confie Ahmed Mghezzi Habellah, un patient. Selon les soignants, Uonam permet d’apaiser les malades.

L’art-thérapeute est intégré dans l’équipe mobile de soins palliatifs dirigée par le Dr Myriam Legenne, qui a eu l’idée de la collaboration.