Luna est atteinte de tics moteurs depuis 3 ans et de tics vocaux depuis novembre 2020. "Très simplement et rapidement, un tic c'est une action que l'on ne peut pas contrôler. Elle est très rapide et c'est un geste bref", explique-t-elle. Luna a des tics quotidiens qui peuvent surgir en plein milieu d'une phrase lorsqu'elle parle. Les tics surviennent également lorsqu'elle ne fait rien et que son cerveau "n'est pas occupé". "Ça commence vers 10 minutes après mon réveil et ça s'arrête quand mon cerveau s'endort", confie-t-elle.

Une vie sociale impactée

Depuis qu'elle a des tics, Luna se restreint dans sa vie sociale et dans ses activités. "Vu de l'extérieur, je suis prise pour quelqu'un d'insolente et de bizarre. Bah en fait, c'est un handicap les tics. J'ai vraiment l'impression de ne plus avoir de libertés, de ne plus pouvoir rien faire", raconte-t-elle.

Avec près de 350 000 abonnés sur TikTok, Luna raconte son quotidien avec ses tics et partage son expérience en vidéo. Elle espère également pouvoir transmettre un message de bienveillance. "Pour toutes les personnes qui sont dans ma situation, ce n'est pas ton trouble qui te définit", conclut-elle.