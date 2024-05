Pornographie : trois questions sur l'exposition des enfants à des images sexuelles sur internet

Le rapport publié lundi 27 mai par l'institut Childlight, en partenariat avec l'université australienne UNSW de Syndey, alerte sur l'exposition des enfants et des adolescents à des images dites pornographiques de façon non consentie. Cela inclut des prises ou des partages d'images sans l'accord du jeune ou encore son exposition à des contenus à caractère sexuel. Franceinfo a demandé à deux expertes comment aborder ce sujet avec les jeunes.

Que dit l'étude ?

Au cours de l'année écoulée, un enfant sur huit dans le monde s'est retrouvé confronté, de manière non consentie, à des photos ou vidéos à caractère sexuel selon l'étude. En Europe de l'Ouest, près de 20% des jeunes ont été concernés, selon Childlight. À l'échelle mondiale, 12,5% des enfants ont été confrontés sur internet à des interactions à caractère sexuel non désirées, comme des messages sexuels ou des cas de demandes d'actes sexuels de la part d'adultes et d'autres jeunes.

Le chantage aux photos intimes, aussi appelé "sextorsion", et l'utilisation de l'IA pour créer des deepfakes font également partie de ces interactions. "C'est une pandémie mondiale qui est restée cachée trop longtemps", selon Paul Stanfield, le président de Childlight cité dans un communiqué, qui a travaillé pour Interpol et l'Agence de lutte contre la criminalité britannique, la NCA.

Ces images concernent autant "la pornographie, destinée aux adultes et sur laquelle les jeunes peuvent tomber", mais également "le fait que les jeunes vont être repérés par des prédateurs qui vont leur envoyer des photos à caractère sexuel, comme des contenus de sexe masculin par exemple, envoyés à des petites filles ou des petits garçons", a réagi sur franceinfo Justine Atlan, directrice générale d'e-Enfance, une association de protection des enfants sur internet. "Ce sont aussi des jeunes entre eux qui ont tendance à penser qu'il faut s'envoyer des contenus à caractère sexuel quand on est adolescent et qu'on veut draguer", rappelle-t-elle.

Comment prévenir les jeunes de cette exposition ?

"Il y a trois axes importants selon moi", explique Ludi Demol Defe, docteure en sciences de l'information et de la communication et spécialiste de la consommation pornographique chez les jeunes, contactée par franceinfo. "Le premier axe, c'est établir un lien de confiance avec les enfants et les adolescents. Vous pouvez leur dire : 'Si tu tombes sur quelque chose qui te choque, s'il te plaît parle moi, je ne t'en voudrai pas, je ne te gronderai pas'". Selon la chercheuse à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à Paris, il faut ainsi garder en tête que les jeunes ne parlent pas de ce qu'ils ont vu ou même des violences subies à l'école à cause du comportement des adultes. "Les discours alarmistes peuvent également les freiner dans leur parole".

Ensuite, l'accompagnement pédagogique est essentiel. "Quand votre enfant va commencer à aller sur internet, allez avec lui, accompagnez-le, conseille Ludi Demol Defe. Ça ne veut pas dire l'espionner mais expliquez-lui les premières fois. Précisez-lui que des personnes malintentionnées peuvent lui demander des choses et que si c'est le cas, il ne faut pas qu'il hésite à en parler, tout en ayant en tête qu'on ne peut pas empêcher totalement les jeunes de parler à des inconnus".

"Le troisième axe, selon moi, est de mettre à disposition des espaces d'information comme les sites Onsexprime et Sexysoucis pour que les jeunes se saisissent eux-mêmes du sujet. On peut aussi conseiller de parler à une tante ou un oncle, quelqu'un de la famille" avec qui il aura une conversation plus ouverte.

"On arrive à un moment où il faut être un peu plus fin, nuancé et subtil dans l'approche du numérique pour les enfants", confirme Justine Atlan, directrice générale d'e-Enfance, une association de protection des enfants sur internet. "Ça oblige malheureusement les parents à rentrer dans la question de quel contenu mon enfant peut regarder ou pas, à quel âge, et ça nous demande de nous concentrer un peu là-dessus", explique la directrice générale d'e-Enfance. Cette dernière rappelle que le phénomène touche "le monde entier", et pas seulement les pays industriels, avec "un rajeunissement très fort, avec des enfants de plus en plus jeunes qui ont accès à internet et aux réseaux sociaux". Or, "c'est effectivement une maltraitance d'exposer un enfant à ces contenus, une maltraitance psychique qui peut avoir des conséquences gravissimes", affirme-t-elle.

Quel cadre législatif peut-on renforcer ?

Pour Justine Atlan, les Gafam, les grandes entreprises du numérique, ont une responsabilité et doivent agir. "On a beau créer des délits dans un cadre législatif, on a du mal à les faire appliquer et on ne peut rien faire sans eux. Il faut qu'ils aient conscience de leur responsabilité mondiale pour protéger les enfants en ligne", insiste-t-elle. Elle réclame notamment une mesure concrète : "Il faut impérativement qu'on trouve un moyen d'identifier les enfants en ligne pour en faire une population à part, vulnérable, qu'on puisse ne pas les mélanger avec les adultes."

Autre recommandation de Ludi Demol Defe : la nécessité d'appliquer les outils déjà à disposition en France. En effet, "un axe est l'application de la loi Aubry de 2001 qui préconise au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité". Un texte qui n'est pas assez appliqué selon la chercheuse, alors que "l'avantage de l'application de la loi Aubry, c'est que cela n'incorpore pas uniquement les abus sexuels sur internet. Cela permet aussi de déceler les probables cas d'incestes et de violences sexuelles parmi les jeunes". En somme, multiplier les espaces où la parole et la pédagogie entre parents et enfants peuvent s'appliquer sereinement.