Info franceinfo Premier smartphone à 11 ans, temps d'écran sous-estimé... Ce que révèle une étude sur l'éducation numérique des enfants français

Les enfants français acquièrent leur premier smartphone à 11 ans et quatre mois en moyenne, selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique réalisée par Ipsos média, révélée par franceinfo mardi 8 octobre.

à lire aussi Un forfait adapté, du contrôle parental et des explications... La recette pour bien accompagner un enfant avec son premier téléphone

Selon cette étude, cet âge moyen tombe même à 9 ans et cinq mois pour l'obtention d'une tablette. "Les écrans occupent une place de plus en plus importante dans la vie des enfants, principalement en raison de l'utilisation accrue des smartphones par les jeunes", écrit l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, précisant que "plus de la moitié des enfants âgés de 7 à 17 ans possèdent leur propre smartphone."

Les parents ne se sentent pas assez accompagnés

Selon l'étude, près de 70% des enfants âgés de 7 à 17 ans utilisent Internet quotidiennement, avec une préférence pour les services comme YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram et Snapchat. Par ailleurs, les enfants passent en moyenne 4 heures par jour sur leur smartphone pendant les vacances et les week-ends, un temps qui augmente avec l'âge.

Concernant cet usage, la majorité des parents ne se sentent pas suffisamment accompagnés dans l'éducation numérique de leurs enfants, un sentiment qui s'est intensifié depuis 2021. En effet, 53% des parents ne se sentent pas suffisamment accompagnés dans l'éducation numérique de leurs enfants, contre 46% en 2021.

Enfin, le sentiment de passer "trop de temps" sur les écrans est en baisse depuis trois ans, que ce soit pour les parents comme pour les enfants. 71% des parents estiment qu’ils passent "trop de temps sur les écrans" contre 77% en 2021. Ils sont 74% à estimer que l’enfant passe "trop de temps" sur les écrans contre 79% en 2021. Les enfants eux-mêmes pensent à 59% qu'ils passent "trop de temps" sur les écrans contre 62% en 2021.

_________________________________________________________________________________________

Méthodologie :

Cette étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, a été réalisée par Ipsos média via un questionnaire en ligne, du 8 au 16 février 2024. 1 800 personnes ont répondu à ce questionnaire, dont un échantillon de 1 200 parents représentatif des parents d'enfants âgés de 7 à 17 ans et un échantillon de 600 enfants représentatif des enfants âgés de 7 à 17 ans.