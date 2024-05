Reportage Pas de smartphone avant 15 ans : des parents d'élèves se mobilisent pour retarder l'âge du premier portable

Coup d'envoi du défi "10 jours sans écran", mardi 14 mai. Des dizaines d'établissements scolaires, d'associations, de communes et de centres sociaux s'engagent à éteindre les écrans : télé, tablettes mais surtout smartphones pour préserver notamment les plus jeunes de leur usage excessif. Dans la même veine, des parents d'élèves se mobilisent pour retarder l'âge du premier smartphone à 15 ans et éviter ainsi que leur enfant soit exposé trop tôt à la violence, au porno et au harcèlement.

C'est Olivier, parent de deux jeunes ados près de Rennes, qui a lancé l'initiative de ce pacte. Pour lui, l'interdiction d'utiliser les portables à l'école et au collège ne suffit pas à préserver les enfants : "C'est interdit dans les collèges. Il n'empêche que les enfants sont exposés aux smartphones des autres dans les voyages scolaires, dans le bus qui amène les enfants à l'école, dans les moments un peu 'volés' où les enfants réussissent à cacher l'utilisation d'un smartphone dans l'enceinte de l'école. Si vous discutez avec des professionnels de santé, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut reculer l'âge du premier smartphone."

"Le harcèlement se poursuit"

Le but du pacte, comme du groupe Facebook qui lui est proche, est d'inverser la pression sociale : faire en sorte que les parents ne se sentent pas obligés de faire comme tout le monde en offrant un portable a un ado trop tôt. Sandrine a signé le pacte, même si sa fille de 11 ans, qui termine sa 6e, reclame un smartphone : "On lui explique qu'à l'école, il y a du harcèlement mais que lorsqu'on a un téléphone portable, le harcèlement se poursuit en dehors. On estime qu'il y a des choses qu'on voit sur un téléphone portable qui ne sont pas de son âge. Elle ne comprend pas forcément ce que je veux lui dire mais je pense qu'elle sait que c'est pour son bien." Le "pacte des parents pour un recul du premier smartphone" se trouve sur change.org. Un groupe Facebook existe aussi "parents unis contre les smartphones avant 15 ans".