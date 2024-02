Vrai ou faux Les élèves de sixième sont-ils 30 % à ne pas savoir lire ni écrire, comme l’évoque Marion Maréchal ?

Alors que les enseignants prévoient une nouvelle journée de mobilisation, mardi 6 février, certains politiques avancent que près de 30% des élèves qui arrivent en 6ème ne savent pas lire ni écrire. La cellule Vrai ou Faux de France info s’est penchée sur ce chiffre.

Dans une interview, Marion Maréchal (Reconquête) a affirmé que “30% des élèves qui arrivent en 6ème ne savent pas lire et écrire”. Un chiffre déjà donné en 2022 par Eric Zemmour. Selon le dernier rapport du ministère de l’Education nationale, un tiers des élèves ont des difficultés à lire et écrire. Plus précisément, il est dit que 34 % des élèves sont dans les plus hauts niveaux et 27% se retrouvent dans les groupes de bas niveaux. Les bas niveaux ne correspondent pas à des élèves qui ne sauraient ni lire ni écrire, mais plutôt à des élèves qui n’ont pas acquis toutes les compétences nécessaires comme le lexique, la compréhension du texte ou la lecture.

La France, mauvais élève au niveau mondial

Lors des tests de lecture d’entrée en sixième, les élèves doivent lire un maximum de mots en une minute. Ils sont 17 % à ne pas avoir réussi à lire plus de 90 mots en une minute, c’est quasiment deux fois moins que le taux évoqué par Marion Maréchal. Au niveau mondial, sur 57 pays, la France est en dessous de la moyenne européenne, se classe au même niveau que Malte et la Serbie.