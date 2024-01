Uniforme à l'école : pull bleu, pantalon gris, blouse... Voici à quoi ressemble le modèle-type proposé par le gouvernement

Une tenue mixte. Le gouvernement va proposer aux collectivités qui participent à l'expérimentation de l'uniforme à l'école une tenue clé en main dévoilée par Le Figaro vendredi 19 janvier, et confirmée à franceinfo samedi de source gouvernementale.

Cette "tenue commune" sera composée d'un polo blanc ou gris, d'un pull bleu marine et d'un pantalon gris anthracite. Les élèves de maternelle se verront quant à eux attribuer une blouse. Un scratch sur cette tenue devrait aussi permettre à la collectivité d'y apposer son logo, en finançant une partie du coût. Le choix final du modèle de l'uniforme sera néanmoins laissé à l'appréciation des collectivités locales, à condition de remplir le cahier des charges du ministère de l'Education.

Aucun reste à charge pour les familles

Afin de ne pas faire peser le coût du trousseau aux familles, ce dernier sera financé par les collectivités, qui pourront bénéficier d'une aide de l'Etat allant jusqu'à 50% de ce coût. La "tenue commune" sera expérimentée pour les élèves dès la rentrée 2024 dans une centaine d'établissements – et même dès le retour des vacances de février pour ceux qui seront prêts –, en vue d'une éventuelle généralisation en 2026, a précisé le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse du 16 janvier.

Dans un guide envoyé en décembre aux collectivités volontaires, et consulté par franceinfo, le ministère estime que "le port d'une tenue vestimentaire commune est susceptible de créer une atmosphère de travail et d'égalité au sein de l'établissement". Elle serait aussi "un moyen de valoriser l'image de l'école et de l'établissement en créant un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves".