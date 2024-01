Carte "Tenue unique" à l'école : découvrez dans quels établissements sera menée l'expérimentation

L'expérimentation d'une "tenue unique" devrait débuter à la rentrée de septembre 2024 dans certains établissements, dès le printemps dans d'autres. Franceinfo a pu consulter la liste des écoles, collèges et lycées déjà sélectionnés pour tester le dispositif.

Emmanuel Macron a publié, mardi 16 janvier, sur son compte X (ex-Twitter) une carte des 100 écoles, collèges et lycées qui expérimenteront dès cette année la "tenue unique" voulue par le gouvernement. Franceinfo a pu consulter la liste des établissements et communes volontaires pour mettre en place le dispositif.

La tenue unique efface les inégalités entre familles et crée les conditions du respect. Elle sera expérimentée dans 100 établissements dès cette année. Si les résultats sont concluants, nous la généraliserons en 2026. pic.twitter.com/eT4lImV6EN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 16, 2024

Sur la centaine d'établissements envisagés, une soixantaine est déjà clairement identifiée : il s'agit de 39 écoles, 11 collèges et 10 lycées. Le service presse de l'Élysée précise que les autres sont en cours d'identification (une quarantaine) dans les communes qui se sont portées candidates. La carte partagée par le président de la République, mardi soir sur X, est donc en attente de précisions.

Cannes et Nice candidates, huit établissements sur Aix-Marseille

Alors que la carte partagée par Emmanuel Macron semble regrouper de nombreux établissements au sud-est de la France, les informations communiquées par le service presse de l'Élysée ne mentionnent que deux communes candidates, Cannes et Nice. Sans précision, pour l'instant, sur le ou les établissements concernés.

Toujours d'après le service presse de l'Élysée, huit établissements de l'académie d'Aix-Marseille sont volontaires. S'ajoutent un ou des établissements que la commune de Carry-le-Rouet doit identifier.

Des volontaires dans les académies de Montpellier, Toulouse et Bordeaux

Dans l'académie de Montpellier, une école élémentaire de Béziers, une école de Pérols, une de La Grande-Motte et trois écoles de Perpignan sont citées. La commune de Beaucaire (Aude) devrait aussi proposer un ou des établissements.

Le sud-ouest de la France semble peu plébiscité, avec uniquement un établissement identifié dans les Pyrénnées-Atlantiques à Labastide-Monréjeau, dans l'académie de Bordeaux. Les communes de Balma (Haute-Garonne) et Vayrac (Lot) sont candidates pour l'académie de Toulouse.

Des candidats en Bretagne, dans le Nord et dans l'Est

Une commune de Bretagne est candidate, même chose en Vendée. Trois lycées de l'académie de Nantes ont été identifiés, à Nantes, Laval et Saint-Calais.

L'académie de Lille compte pour l'instant le plus de volontaires, avec cinq écoles de Tourcoing, deux écoles à Attiches et une à Denain. Le Touquet, Ambleteuse et Marck sont aussi candidates.

Dans l'académie de Reims, cinq écoles de Troyes et quatre écoles de Reims devraient participer En Moselle, les communes de Bouzonville, Florange et Metz sont également volontaires, sans plus de détails sur les établissements concernés.

Des volontaires en région parisienne, pas dans Paris

D'après les documents fournis par le service presse de l'Elysée, aucun établissement parisien n'est volontaire à l'expérimentation. Une école de Seine-et-Marne, six de Seine-Saint-Denis, ainsi qu'un ou plusieurs établissements sur la commune de Voisenon (Seine-et-Marne) dans l'académie de Créteil, devraient participer.

Dans l'académie d'Amiens, plusieurs établissements des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme sont candidats. Il s'agit des écoles primaires Amédée Ozenfant patriotes, Metz et Buisson à Saint-Quentin, du lycée François Truffaut de Beauvais, du lycée professionnel Robert Desnos de Crépy-en-Valois et du lycée professionnel Jean-Charles Peltier de Ham.

Les Outre-mer aussi concernées

Dans les Outre-mer, trois collèges de La Réunion, un collège de Guyane, deux collèges et deux lycées de Mayotte ont été désignés.