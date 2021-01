Reprise par demi-groupe des travaux dirigés à l'université : "C'est largement insuffisant" et "on se sent abandonnés", déplore l'UNEF

Les étudiants de première année à l'université pourront reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier, a annoncé jeudi Jean Castex lors d'une conférence de presse. Une information qui "n'est pas une annonce", estime sur franceinfo Mélanie Luce, présidente de l'UNEF (Union nationale des étudiants de France) et étudiante en droit.

>>> Université. "Je n'ai pas besoin d'aller voir un psy, j'ai besoin d'aller en cours" répondent les étudiants à Jean Castex.

"Nous n'avons pas de nouvelles mesures annoncées et c'est largement insuffisant", a-t-elle insisté. "On est face à une crise qui touche les étudiants de plein fouet et de manière très large. Ça ne suffit pas simplement d'autoriser les étudiants de première année", ajoute Mélanie Luce.

"Il nous faut une date à laquelle les étudiants pourront rentrer à l'université, même si c'est de manière alternée. Il faut qu'on ait une date de reprise et qu'on s'y tienne. Et malheureusement, là, on n'est pas satisfaits". Mélanie Luce, présidente de l'UNEF à franceinfo

Selon la présidente de l'UNEF, "on peut très bien ouvrir les universités dans un cadre sanitaire qui permet de protéger les étudiants, les personnels, les enseignants. C'est simplement qu'on a fait le choix de ne pas le faire. C'est faux de dire que c'est impossible à organiser", dénonce-t-elle. Mélanie Luce estime que la solution est de "dédoubler les classes, de dédoubler les travaux dirigés, les amphithéâtres, etc." et pour y arriver il faut du personnel, plaide-t-elle."C'est pour ça que ça fait six mois que nous demandons la titularisation de tous les personnels qui sont contractuels, qui peuvent, en devenant titulaires, prendre des postes qui permettront de dédoubler les classes. Et ça, c'est possible", a ajouté la présidente de l'UNEF.

"On a également plein de doctorants à qui normalement on propose des charges d'enseignement pour être chargés de TD et qui n'attendent que ça", ajoute Mélanie Luce. Selon elle, ces étudiants chercheurs "seraient très contents de pouvoir être chargés de TD. Il n'y a pas de pénurie d'enseignants. Il y a un choix politique qui a été fait par le gouvernement de ne pas investir. Là, effectivement, on se sent abandonnés. Personne n'est satisfait de ce qui a été annoncé", conclut-elle.