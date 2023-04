Reportage "On a vraiment besoin de ce soutien, c'est absolument indispensable" : face à la rénovation énergétique des écoles, les mairies attendent l'aide de l'Etat

Emmanuel Macron annonce vouloir lancer un "grand plan" de rénovation énergétique des écoles. Il promet des aides financières aux communes : les écoles représentent un tiers de la consommation énergétique des bâtiments d'une commune. Reportage en Normandie.

Il y a encore six mois, les élèves de l'école André-Malraux grelottaient l'hiver, et pourtant la facture d'énergie explosait. Alors, le maire de Vire Normandie, Marc Andreu Sabater, a réalisé qu'il fallait tout rénover. "Ce sont des bâtiments qui datent des années 60-70. Donc, à l'époque, la préoccupation énergétique n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'était une passoire thermique, bien évidemment", souffle-t-il à franceinfo. L'objectif étant de réduire la consommation d'énergie de moitié, la mairie a donc lancé de gros travaux. "On fait de l'isolation par l'extérieur, donc ça veut dire qu'on va appliquer sur les façades extérieures un isolant et le recouvrir", explique l'élu. "Donc c'est une méthode très efficace, la plus efficace pour faire des gains énergétiques très rapides."

La ville de Vire Normandie a pris de l'avance sur l'annonce d'Emmanuel Macron. Dans une interview donnée au Parisien Aujourd'hui en France publiée lundi 24 avril, le chef de l'Etat annonce vouloir lancer un "grand plan" de rénovation énergétique des écoles et promet des aides financières aux communes pour en finir avec les passoires thermiques. En effet, les écoles représentent en effet un tiers de la consommation énergétique des bâtiments d'une commune, d'après un rapport datant de 2020.

Des classes à 12 ou 13 degrés

L'école de Vire Normandie est donc en plein chantier. En plus de l'isolation de la façade extérieure, les fenêtres sont aussi remplacées, le système de chauffage modifié, et la circulation de l'air optimisée. En tout, le chantier s'élève à 800 000 euros, dont 30 % financés par l'État. Et pour le maire Marc Andreu Sabater, ce coup de pouce qu'Emmanuel Macron veut généraliser est essentiel : "Si on n'a pas de subventions, faire un retour sur investissement dans la durée, c'est-à-dire arriver à équilibrer, à financer le coût des travaux, ça prend des décennies. Donc on a vraiment besoin de ce soutien. C'est absolument indispensable." Pour Guislaine David, co-secrétaire générale du Snuipp-FSU, cette annonce du président est un bon premier pas, parce qu'il est grand temps selon elle de rénover les plus de 48 000 écoles françaises.

"On a des remontées d'enseignants qui nous font état de classes mal isolées, notamment au niveau des fenêtres qui laissent passer l'air à cause d'une isolation insuffisante, donc l'hiver, c'est froid, ce n'est pas rare d'avoir des classes à 12 ou 13 degrés le matin." Guislaine David, co-secrétaire générale du Snuipp-FSU à franceinfo

"Quand ils arrivent à l'école le matin, les élèves ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions", ajoute-t-elle. "Il est donc évident que le bâti scolaire mérite qu'on s'y intéresse et qu'on soit très vigilant pour rénover toutes nos écoles." Néanmoins, elle attend plus de précisions sur ce grand plan annoncé par Emmanuel Macron : "On a quelques doutes sur ce plan de rénovation, on voudrait bien savoir ce qu'il en est, car on a été échaudé par le plan sur la qualité de l'air dans les classes pendant la période du Covid, et on ne l'a toujours pas mis en œuvre."

De son côté, le maire de Vire Normandie attend maintenant de couper officiellement le ruban d'ici quelques semaines pour célébrer la réfection de l'école André-Malraux.