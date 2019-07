Bac 2019 : "Toutes les copies manquantes ont été rapportées", annonce le ministère de l'Éducation nationale

Le ministère de l'Éducation nationale a assuré, ce lundi 8 juillet dans la soirée, que l'ensemble des copies manquantes ont été rapportées par les professeurs grévistes.

Après la grève des correcteurs des épreuves du baccalauréat, "toutes les copies encore manquantes ont été rapportées par les professeurs grévistes, dans les différents centres d'examen", lundi 8 juillet, en fin de journée, assure un communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

Les notes manquantes, pour le premier groupe d'épreuves, des candidats qui passaient le baccalauréat, ont pu être saisies. La quasi-totalité des jurys ont pu se tenir, quelques délibérations se terminant lundi dans la soirée. À l’issue de ces dernières délibérations, plus aucun candidat ne sera détenteur d’une note provisoire, fait savoir le ministère de l'Éducation nationale.

Les candidats informés mardi

Les candidats provisoirement ajournés et finalement admis à passer le second groupe d'épreuves, ou ceux provisoirement admis à aller au rattrapage et finalement reçus à l'issue du premier groupe d'épreuves, seront informés avant mardi 9 juillet, 10 heures, de leur nouvelle situation.

Selon le ministre de l'Education nationale, 30 000 copies du bac n'avaient toujours pas été rendues jeudi à la veille de l'annonce des résultats du première groupe. Les jurys du bac ont été perturbés par 700 correcteurs grévistes, qui protestaient contre les réformes du bac et du lycée, prévues par le ministre Jean-Michel Blanquer.