Passeport Educfi pour les élèves de 4e : "Il n’est jamais trop tôt pour parler d'argent" aux enfants, estime la Banque de France

"Il n’est jamais trop tôt pour parler d'argent" aux enfants, a estimé lundi 18 mars sur France Inter Marguerite Collignan de Durand, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. "On peut même commencer à la petite souris", quand on donne une pièce en échange d'une dent perdue au plus jeune âge, ajoute-t-elle. L'institution financière veut apprendre aux collégiens à gérer un budget. Les 750 000 élèves de quatrième vont recevoir cette semaine une mini-formation pour se familiariser avec les notions de dépenses, d'épargne et de crédit. Ils obtiendront ainsi leur passeport Educfi.

à lire aussi Le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 8% en 2023, selon la Banque de France

Ce module de formation a été mis en place en partenariat avec l'Éducation nationale. Il s'inscrit dans le cadre plus global de la "Semaine de l'éducation financière", organisée par la Banque de France et lancée par l'OCDE il y a 12 ans. Les quatrièmes ont été visés parce que "c'est juste avant l'âge, où ils vont avoir leur premier argent de poche, leur premier compte en banque, leur première carte de paiement", explique Marguerite Collignan de Durand. Par ailleurs, c'est un âge où ils vont beaucoup sur Internet, avec moins de contrôle des parents, et peuvent être la cible d'"arnaques" financières. "La plus courante, c'est l'arnaque qui va vous inciter à faire de faux placements", explique-t-elle.

Marguerite Collignan de Durand estime que cela reste le rôle des parents de sensibiliser leurs enfants, mais "on veut éduquer tout le monde, on veut absolument qu'une génération complète soit armée face à toutes les décisions financières qu'ils devront prendre dans la vie", explique-t-elle. Surtout qu'il existe des différences de connaissances financières selon l'origine sociale des enfants, souligne-t-elle.

Donner les bases de l'éducation financière

Le passeport Educfi a été testé en 2020. "Il a connu beaucoup de succès, c'est pour cela qu'il se généralise", précise la directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Le module de formation dure deux heures et est dispensé par un enseignant du collège. Les professeurs de n'importe quelles matières peuvent s'emparer de ce module sur la base du volontariat. "On est à peu près sûr qu'au bout de deux heures, [les élèves] vont s'y intéresser et être capables de décrypter les premières questions financières qu'ils vont devoir se poser dans leur vie. Mais il va falloir que derrière, ils aient encore des formations et des sensibilisations", explique-t-elle.

Globalement, les Français ont une culture financière "correcte", dit-elle, avec une note de "12,45 sur 20", selon la dernière enquête de l'OCDE en 2023. "Ce n'est pas une mauvaise note, c'est une note qui donne des axes de progrès." La France se situe à la 14e place. Le trio de tête est l'Allemagne, la Thaïlande et Hong-kong.