Réforme de l'accès à l’université : le point sur les blocages et l’organisation des examens

Le site de l'université Rennes 2 a été débloqué lundi. Les examens organisés à Lyon 2 sont reportés. Tour d’horizon des différentes mobilisations.

La mobilisation contre la réforme de l’accès à l’université se poursuit depuis plus de trois mois un peu partout en France. Des blocages ont déjà été levés à Montpellier (université Paul-Valéry), à Paris (Tolbiac) ou encore à Toulouse (Le Mirail). Alors que dans certaines facs les sessions d’examens doivent commencer, lundi 14 mai, où en sont les blocages ? franceinfo fait le point.

Rennes 2 : l'université évacuée lundi matin

Après l’évacuation des sites de Toulouse le Mirail mercredi 9 mai et de l’École normale supérieure (ENS) à Paris le vendredi 4 mai, c’est le site de l’université Rennes 2 qui a été évacué lundi 14 mai au matin. Une opération qui s’est déroulée "sans violence" selon la direction de la fac. Entre 30 et 40 étudiants occupaient un amphithéâtre pour dénoncer la loi ORE depuis le début du mois d'avril. Après avoir été reportés une première fois, les examens doivent avoir lieu jeudi.

Aix-Marseille, Limoges et Lyon : des examens reportés à cause de la mobilisation

Lundi 14 mai, les examens ont dû être annulés sur le site de l’université Aix-Marseille pour environ 700 étudiants à cause du blocage organisé par les opposants à la réforme sur le site de la Canebière. Entre 60 et 80 jeunes ont condamné ce matin l’entrée de la faculté de droit et d’économie où des épreuves de sciences avaient été délocalisées. La direction de l’université a choisi d’annuler la tenue de ces partiels pour éviter des troubles à l’ordre public.

Dans le même temps, la présidence de l’université Lumière-Lyon 2 a elle aussi annoncé l’annulation des examens organisés lundi. Des étudiants ont formé une chaîne humaine dès 6h30 pour empêcher l’accès aux sites de l'université, sur le campus de Bron et dans le centre-ville. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher les manifestants d'investir les lieux. L'université de Lyon 2 doit définir de nouvelles modalités d'examens, initialement prévus du 14 au 25 mai..

[INFORMATION]Devant les difficultés rencontrées pour accéder aux différents lieux d'examens, nous vous informons que la totalité des épreuves qui devaient se tenir ce jour sur les campus Porte des Alpes et Berges du Rhône n'aura pas lieu. — Université Lyon 2 (@univ_lyon2) May 14, 2018

A l'université de Limoges, des étudiants, qui occupent depuis un mois la faculté des lettres et des sciences humaines, ont provoqué le report des partiels prévus lundi. De nouvelles dates d'examen doivent être fixées.

Nantes et Grenoble : les partiels maintenus

L'université de Nantes (lettres, de langues et de sciences sociales) passent leurs partiels à partir de lundi 14 mai à la Trocardière, à Rezé, et au Parc des expositions de la Beaujoire. A la Trocardière, une cinquantaine d’opposants à la réforme d’accès à l’université se sont mobilisés pour tenter d’empêcher la tenue des examens, mais ils ont été évacués par les CRS aux alentours de 7h30, raconte France Bleu. 200 étudiants ont donc pu passer leurs épreuves, avec un peu de retard. Certains se sont plaints à France Bleu Loire Océan de ne pas être "en état psychologique de passer un examen", ce à quoi la direction a répondu qu’il y aurait "une attitude bienveillante" dans la correction des copies. Une partie de l’université de Nantes reste cependant bloquée.

La police est intervenue vers 7h30 ce lundi pour déloger un groupe voulant empêcher la tenue des examens de @UnivNantes à la Trocardière. #Nantes pic.twitter.com/tCSX8lofgC — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) 14 mai 2018

À l'université de Grenoble-Alpes, où les examens ont été annulés mercredi 9 mai pour plus de 400 étudiants (sciences humaines et sociales) à cause d’un blocage, les partiels se sont déroulés "normalement" lundi, d’après la direction. Les forces de l'ordre s'étaient positionnées "préventivement" aux abords du campus.