L’université Rennes 2 évacuée "sans violence" après plus d’un mois d’occupation

L’opération s’est déroulée dans le calme lundi matin. Entre 30 et 40 étudiants occupaient un amphithéâtre de la fac pour protester contre la réforme d’accès à l’université.

Une centaine de CRS sont intervenus lundi 14 mai, vers 4h30 du matin, pour évacuer le site de l’université Rennes 2, qui accueille principalement les étudiants en langues et sciences sociales. Entre 30 et 40 étudiants protestaient contre la réforme d’entrée à l’université en occupant un amphithéâtre rapporte France Bleu Armorique. Ils avaient érigé des barricades pour ralentir l’intervention des forces de l’ordre. L’opération s’est déroulée dans le calme et "sans violence" selon le président de l’université, qui avait demandé l’évacuation.

Après le blocage, place au nettoyage

Le site de l’université Rennes 2 était occupé depuis plus d’un mois par plusieurs dizaines d’étudiants. Il reste fermé lundi pour éviter que les étudiants bloqueurs ne reviennent et pour permettre aux équipes de nettoyage de remettre les locaux en état. Le hall d’entrée aurait été dégradé, notamment avec des tags, mais pas les amphithéâtres. À Rennes 2, les examens doivent commencer jeudi 17 mai.