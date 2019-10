"On fait deux boulots en un" : les directeurs d'école en ont ras-le-bol

Le suicide sur son lieu de travail de Christine Renon, directrice d'une école maternelle, a mis en lumière le mal-être de toute une profession.

Elle ne peut contenir ses larmes en évoquant la première phrase de la lettre de Christine Renon. Véronique Decker, directrice d’école à Bobigny (Seine-Saint-Denis) de 1994 à 2019, est débordée par l'émotion en citant la directrice d'école maternelle qui s'est suicidée sur son lieu de travail. "Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement trois semaines de rentrée", avait-elle écrit dans un courrier de trois pages envoyé à sa hiérarchie et des collègues.

"Cette phrase est terrible, elle est extraordinaire parce qu’elle résume tout en quelques mots", juge la jeune retraitée, qui a longuement milité au sein de SUD-Education. Les obsèques de Christine Renon ont lieu, jeudi 3 octobre, en même temps qu'une journée de mobilisation des directeurs d'école. Son geste a mis en lumière le profond malaise qui secoue la profession.

Rentrée chargée

"Dire que je me reconnais dans les propos de ma collègue est une évidence" , lâche auprès de franceinfo Fabrice*, directeur d'une école de six classes dans le sud-est de la France, qui parle d'"un malaise généralisé". Pour ce trentenaire non syndiqué, il n'est pas étonnant que Christine Renon évoque son état de fatigue élevé aussi tôt dans l'année scolaire.

"La rentrée d’un directeur d’école se fait rarement à la date de pré-rentrée officielle fixée par l’éducation nationale, explique Fabrice. Il s’agit dès mi-août de préparer la réunion avec les collègues, gérer les inscriptions tardives, préparer les documents à remettre aux familles, travailler les plannings de réunion, de surveillance, d’utilisation des locaux etc. Entrer en relation avec la municipalité pour les imprévus de l’été, comme des travaux en urgence, remettre en état les locaux s’ils ont été utilisés." Puis vient septembre.

Le mois de septembre est, pour un directeur, celui de l’apnée.Fabrice, directeur d'école dans le Sud-Està franceinfo

Ghislaine*, directrice d'une école de trois classes dans le Sud-Ouest, confirme. "En début d’année, il faut rentrer toutes les fiches dans le système informatique : il faut vérifier tous les numéros de téléphone, toutes les adresses… Cela prend un temps fou. Septembre-octobre, jusqu’aux vacances de la Toussaint, c’est vraiment compliqué", raconte la quarantenaire à franceinfo, qui n'est plus syndiquée depuis quelques années après avoir longtemps été au Snuipp.

Au menu de la rentrée, Fabrice mentionne également tous les plans et mesures relatifs à sécurité, la nécessité de les saisir informatiquement, mais également de produire des versions papier.

Il y a eu en quelques années une aggravation considérable de la charge de travail liée à l'informatisation et au recueil de données.Véronique Decker, ancienne directrice d'école en Seine-Saint-Denisà franceinfo

Mais au-delà de cette fatigue précoce, les directeurs d'école interrogés par franceinfo pointent, comme Christine Renon, l'accumulation de tâches et d'imprévus au quotidien, "la succession de toutes ces petites actions qui se surajoutent", selon Ghislaine.

Madeleine*, directrice d'une école privée sous contrat d'association dans les Hauts-de-France, évoque pêle-mêle "un conflit entre parents, des choses aussi banales qu'une sortie scolaire où il manque un accompagnateur et à laquelle je dois finalement aller, le manque de papier toilette que je dois aller chercher sur mon temps libre, ou une réunion à 50 km de l'école", compliquant la garde de ses enfants.

"Exercice solitaire"

Pour assurer ces nombreuses tâches, les directeurs sont souvent seuls alors qu'ils ont également des classes. Certains bénéficient d'une "décharge", c'est-à-dire d'une personne qui va assurer la classe à leur place, quelques jours par an ou par mois, pour leur permettre de remplir leur fonction de directeur. Mais selon nombre d'entre eux, les décharges sont inexistantes ou jugées insuffisantes.

Pierre* ne se dit pas accablé par son travail qu'il affirme toujours aimer. Il est directeur d'établissement à Paris et a donc le privilège d'être totalement déchargé. Mais il a également officié dans les Yvelines, pendant une vingtaine d'années sans décharge, et reconnaît qu'assurer la direction et la classe "est juste énorme : on fait deux boulots en un".

Concrètement, un directeur des écoles est pris entre l'académie, la mairie, les enseignants (dont il n'est pas le supérieur hiérarchique), ses élèves, tous les élèves de l'établissement, les parents d'élèves, puis les associations ou encore les assistantes sociales.

"Aujourd'hui, l'exercice de la direction d'école est un exercice solitaire", affirme à franceinfo Alain Rei, président de l'association GDiD, qui milite pour la création d'un nouveau statut spécifique pour les directeurs d'établissement. Et dans les zones reculées, le directeur est réellement livré à lui-même. "A la campagne, vous êtes tout seul dans votre école avec les élèves", insiste Ghislaine. Et d'ajouter : "Il y a déjà un isolement quand on est directeur d’école, et si on n’a pas de collègue, c’est encore pire."

"Pierre angulaire du premier degré"

Le directeur est donc seul face à son administration, qui n'est pas tendre lorsqu'un incident survient. "Souvent, quand il y a un problème dans votre école avec un élève, ou un parent d’élève, tout de suite, la hiérarchie a un côté suspicieux : 'Mais comment avez-vous fait ? Et pourquoi vous n’avez pas fait comme ça ?' C’est extrêmement pénible à vivre", raconte Ghislaine. Véronique Decker estime que dans un contexte de "judiciarisation croissante", "l'administration ne cherche qu’à se couvrir judiciairement". Et de trancher : "L'intérêt de l’élève, l’intérêt de la famille, l’humanité de la relation, tout le monde s’en fout."

"Le directeur se doit d’être réactif et, en cas de faute, accepter d’être le seul vers qui les reproches convergent. Il est la pierre angulaire du premier degré, mais il n’est jamais remercié", analyse Fabrice.

Le directeur d'école est un personnel

sans pouvoir que l’on aime malmener

et qui est peu respecté.Fabrice, directeur d'école dans le sud-est de la Franceà franceinfo

Le bilan est amer pour Ghislaine : "On veut toujours bien faire. Et on a l’impression que c’est jamais assez. On est tous plus ou moins dans les symptômes du burn-out." De son côté, Madeleine reconnaît "faire partie des directrices qui emmènent leurs problèmes à la maison" et ne cache pas "se laisser parfois envahir par les pleurs". "On a le sentiment de ne pas y arriver", poursuit Alain Rei.

Un poste mal payé, une formation inadaptée

Des tourments pour un travail débordant qui n'est même pas bien rémunéré. L'OCDE a demandé à la France, en septembre 2018, de clarifier et revaloriser le statut et le rôle des directeurs d'école primaire en France. En effet, un directeur d'école primaire (maternelle et élémentaire) ne gagne que 7% de plus qu'un enseignant, alors que l'écart est de 41% en moyenne dans les autres pays de l'OCDE.

"Pour tout ce qu’on fait, on n’est pas bien payé. Personne ne se bouscule au portillon pour être directeur d’école", souffle Ghislaine. Pourtant, devenir directeur n'est pas spécialement compliqué. L'enseignant qui se porte candidat passe un oral d'une trentaine de minutes et "presque tous les gens qui passent cet entretien pour être admis sur la liste d'aptitudes à la direction d'école sont admis", affirme Pierre. Résultat : beaucoup de directeurs arrivent en poste sans vraiment réaliser la charge de travail. "Dans la majorité des cas, après un an d’essai, c’est une volonté de rester", assure Fabrice, estimant que "les directeurs d'école assument seuls ce que le second degré délègue à 8 ou 10 personnes".

La formation des directeurs est également mise en cause. Elle se fait sur trois semaines perlées, c'est-à-dire réparties à différents moments de l'année. Outre cette formation en pointillés, pour Pierre, il y a un "déficit dans la formation en termes de management", soulignant que "parler en public, en réunion, devant les parents ou des représentants est hyper stressant".

Une réflexion sur la création d'un nouveau statut spécifique pour les directeurs d'école est en cours. Mais rien n'est encore tranché. Le ministère de l'Education nationale se contente d'indiquer à franceinfo que "cette réflexion est inscrite à l'agenda social" et qu'elle est "l'un des dossiers les plus importants". Il ne peut donner d'échéance ou se prononcer sur des pistes comme l'éventuelle création d'un statut hiérarchique supérieur pour les directeurs d'école, ou un dédoublement avec la mise en place d'un poste de directeur administratif et de directeur pédagogique. Le malaise risque de perdurer un certain temps. Heureusement, les directeurs vont continuer à tenir malgré tout "grâce aux sourires des enfants et la reconnaissance des parents", comme le glisse Ghislaine. Mais pour combien de temps ?

*Le prénom a été modifié