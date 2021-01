Morbihan : des étudiants et leur professeure bravent les interdictions pour se rendre en cours

Les étudiants sont arrivés par petits groupes, heureux de se retrouver et de prendre place dans une salle de cours face à une prof, mercredi 20 janvier à Lorient (Morbihan). En licence 3, ils n’avaient plus mis en cours depuis le reconfinement de la fin du mois d’octobre. “Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui. On a fait en sorte que ce cours se tienne, on se met hors les clous”, explique leur professeure.

“Avoir cours est une nécessité, une urgence”

Si une quinzaine des étudiants suivent le cours à distance, 35 autres ont répondu à l’appel de l’enseignante en géographie et aménagement de l’espace. “Enfreindre la loi pour avoir cours, je pense que c’est aussi quelque chose de bien. Il faut agir (...) avoir cours est une nécessité, une urgence”, commente Louen Coupa-Dufau, étudiant en licence 3 Sciences, écologie et société.

