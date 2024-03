Menaces d'attentats dans les lycées : la garde à vue de l'adolescent accusé d'avoir envoyé des menaces à Bordeaux est prolongée

La garde à vue du lycéen accusé d'avoir envoyé des menaces de mort à Bordeaux a été prolongée, a appris samedi 30 mars France Bleu Gironde auprès du parquet. Cet adolescent de 16 ans est soupçonné d'être à l'origine d'un mail de menaces de mort ayant ciblé plusieurs professeurs et le proviseur de son établissement scolaire, le lycée Trégey, dans lequel la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet s'est rendue ce vendredi. Il a été interpellé vendredi matin au domicile de ses parents.

Un professeur de l'établissement indique à France Bleu Gironde que l'adolescent a envoyé ces mails via la messagerie Gmail de son lycée, avec les prénoms et noms de famille des enseignants. Des menaces qu'il a signées par "guerrier de Daesh", "tueur au sang-froid" et "serviteur du grand groupe Daech".

Lors de son audition, le jeune suspect a reconnu partiellement les faits et justifié son acte "par sa paresse d'aller en cours mardi dernier". Ce jour-là, le lycée a dû être évacué et fermé à cause des menaces. L'adolescent "conteste toute malveillance et toute velléité de passage à l'acte", affirme le parquet.