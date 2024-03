La ministre de l'Education annonce le déploiement d'une "force mobile scolaire" pour assurer la "sécurité physique" dans les établissements "en difficulté"

Cette force mobile devra "rassurer les enseignants et les équipes éducatives" et pourra être déployée dans un temps "assez long", a précisé Nicole Belloubet.

"Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaissent des difficultés", a annoncé Nicole Belloubet, la ministre de l'Education nationale, vendredi 29 mars, lors d'un déplacement à la préfecture de Gironde à Bordeaux. Cette force mobile devra "rassurer les enseignants et les équipes éducatives" et pourra être déployée dans un temps "assez long", a-t-elle ajouté.

"L'Etat se portera systématiquement partie civile lorsqu'une plainte sera déposée", a aussi déclaré Nicole Belloubet, avant de marteler : "Ces choses-là ne sont pas acceptables. L'Etat doit pouvoir demander réparation pour l'école, les écoles subissent des dommages matériels, nous le voyons avec les ENT..."

"Les écoles et leurs enseignants subissent des dommages psychologiques, moraux, qui méritent réparation et c'est ce que nous ferons désormais." Nicole Belloubet, ministre de l'Education nationale lors d'un point-presse

Depuis le milieu de semaine dernière, plus de 150 établissements situés dans une vingtaine d'académies au total à Paris et en province, selon le ministère, ont été visés par des menaces d'attentats transmises via les ENT. Des plaintes ont été déposées et des enquêtes ouvertes. Une vidéo de décapitation a notamment été envoyée à plusieurs établissements.