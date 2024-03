Menaces d'attentats via les ENT : où en sont les enquêtes, après l'interpellation d'un mineur ?

Un mineur de 17 ans est soupçonné d'avoir envoyé plusieurs dizaines de messages de menaces contre des collèges et des lycées, à l'aide d'une technique bien plus simple qu'une cyberattaque.

La ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet a annoncé la suspension de la messagerie de tous les ENT, sans doute jusqu'aux vacances de Pâques. Des messages de menaces d'attentats contre des collèges et des lycées ont été envoyés via ces espaces numériques de travail (ENT), utilisés par les professeurs pour y déposer des cours ou encore. Plus de 300 alertes ont été recensées depuis la semaine dernière contre des établissements scolaires.

Un mineur de 17 ans est soupçonné d'avoir envoyé plusieurs dizaines de messages de menaces. Il a été interpellé jeudi 28 mars et sa garde à vue a été prolongée. Un jeune homme de 21 ans, qui a reconnu avoir envoyé de fausses alertes à la bombe dans des lycées, est lui en détention provisoire. Franceinfo fait le point sur les différentes enquêtes.

Trois enquêtes en cours

Trois enquêtes sont ouvertes par le parquet de Paris. La première concerne les messages diffusés via les ENT des lycées d'Île-de-France la nuit du 20 au 21 mars 2024. La deuxième concerne les messages diffusés via les ENT des collèges d'Île-de-France dans la nuit de mardi à mercredi. La troisième enquête concerne les messages diffusés sur tout le territoire français depuis la semaine dernière. "Elle a vocation à centraliser les enquêtes ouvertes des différents parquets concernant des messages diffusés via les ENT des autres ressorts régionaux", a précisé le parquet à franceinfo.

Un jeune homme de 17 ans interpellé

Le jeune homme de 17 ans, suspecté de menaces d'attentats contre des collèges et des lycées, a été arrêté jeudi à Malakoff, au sud de Paris. Sa garde à vue a été prolongée vendredi. Ce mineur est soupçonné d'avoir envoyé des dizaines de messages de menaces d'attentat, accompagnés d'une vidéo de décapitation, sur les ENT de nombreux établissements scolaires. Jeudi, en garde à vue, le jeune homme ne reconnaissait pas les faits. Son profil et les raisons pour lesquelles il a envoyé ces messages ne sont pas connus à ce stade.

Un jeune homme de 21 ans reconnaît avoir envoyé de fausses alertes à la bombe

La semaine dernière, un jeune homme de 21 ans a été placé en détention provisoire par le parquet d'Angoulême, dans l'attente de son procès. Il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs fausses alertes à la bombe dans des lycées. Il a reconnu les faits. Son avocate a expliqué qu'il voulait tester les forces de l'ordre et qu'il n'avait absolument pas comme projet de commettre un attentat. Ce jeune homme est décrit comme reclus dans sa chambre et désocialisé. Il fera l'objet d'une expertise psychiatrique avant d'être jugé.

Pas des cyberattaques, mais du hameçonnage

Ces menaces d'attentats ne sont pas des cyberattaques, contrairement à ce qui était supposé dans un premier temps. La méthode utilisée est beaucoup plus simple, comme l'explique l'ex-policier Pierre Penalba, expert en cybercriminalité. "Il ne s'agit pas d'un piratage en tant que tel puisque ce ne sont pas les codes de l'application qui ont été forcés, mais des vols d'identité avec de la récupération d'identifiants et de mots de passe", souligne l'expert.

Les auteurs ont donc réalisé du phishing ou du hameçonnage, en envoyant des mails ou SMS frauduleux à des élèves, des parents ou des enseignants. Ils ont réussi à récupérer des identifiants de connexions aux ENT pour ensuite envoyer les fameux messages de menaces d'attentat. Les enquêteurs de l'office anticybercriminalité poursuivent donc leurs investigations, à la recherche des auteurs de ces centaines de fausses alertes à la bombe.