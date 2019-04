La hausse controversée des frais d'inscription pour les étudiants étrangers a été publiée au Journal officiel

Les étudiants extra-européens devront ainsi s'acquitter de 2 770 euros en licence et 3 770 euros en master et doctorat, soit plus de dix fois plus que leurs homologues européens.

Des personnes manifestent contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, à Paris devant la Sorbonne, le 22 janvier 2019. (MAXPPP)