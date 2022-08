Nord : Jonathan Destin, figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, est mort

Il restera un symbole. A l'âge de 27 ans, Jonathan Destin est mort samedi 20 août dans son sommeil, à Marquette-lez-Lille (Nord), ville dont il est originaire, a révélé sa mère dans une publication Facebook. "À tous ceux qui ont connu Jonathan, par son histoire, son livre, son film, dans les écoles, qui l'ont un jour croisé, parlé, vous qui nous suivez depuis tant d'années, j'ai malheureusement une triste nouvelle à vous annoncer : Jonathan est décédé samedi chez moi dans son sommeil", a-t-elle écrit.

"Je suis particulièrement affecté par sa mort, sa vie a été terrible dès son plus jeune âge", a par ailleurs commenté auprès du quotidien La Voix du Nord Dominique Legrand, maire de Marquette-lez-Lille. "Je sais qu’il souffrait beaucoup de ses brûlures et des nombreuses opérations qu’il avait subies."

Jonathan Destin s'était fait connaître en 2011 lorsqu'il avait tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, après six années de harcèlement à l'école et au collège. Alors âgé de 16 ans, le jeune homme avait survécu, en étant brûlé à 72%, rappelle La Voix du Nord. Toujours selon le quotidien, il était ensuite resté deux mois et demi dans le coma et avait dû subir une vingtaine d'opérations ainsi qu'une hospitalisation de trois ans.

Les années suivantes, Jonathan Destin n'avait cessé de s'engager contre le harcèlement à l'école, en multipliant les interventions en milieu scolaire. En 2013, il avait également publié un livre intitulé Condamné à me tuer, racontant son histoire, adapté cinq ans plus tard à la télévision dans le téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon cœur.