Harcèlement scolaire : elle raconte son calvaire

Fille du directeur de l'équipe cycliste Festina accusée de dopage, elle a été harcelée par des camarades de classe. En 1998, Abbie découvre son père à la une de tous les quotidiens. Après un été difficile, la rentrée scolaire sera encore plus éprouvante. Des élèves de son collège s'en prennent à elle et la surnomment "la fille du bandit". Insultes, crachats, humiliations... ces bourreaux en viennent rapidement aux violences physiques. "Ces trois personnes-là sont allées jusqu'à me plaquer contre le mur des toilettes et à mettre ma tête tout près de la cuvette", raconte Abbie.

Une anorexie mentale

Elle ne réussira à parler de ces violences à ses parents. "Je savais que ça allait blesser des gens", poursuit-elle. Une terrible anorexie mentale la fait alors chuter à 38 kg. Dans son livre Plus bas que terre, elle dénonce le harcèlement scolaire dont elle a été victime, elle a même trouvé le courage d'intervenir dans des collèges.