Écologie : un lycée de l'Allier interdit stylos et feutres

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Opération zéro stylo et zéro feutre. Pendant un mois, les lycéens de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) prennent leurs notes uniquement avec leurs crayons à papier en bois. Une opération pour réduire les émissions de plastique. "Pour l’initiative citoyenne, c'est très bien, car ça ne fait pas de pollution. Comme c'est un fléau dans notre société, je trouve que c'est très bien d'écrire au crayon de papier", déclare Léa, élève en première.

Des crayons écologiques jusqu'à la pointe

La trousse d'un élève contient environ 250 grammes de fournitures scolaires quasiment toutes en plastique. Le lycée a déjà récolté 30 kg de stylos recyclés en 2018. Les crayons de papier des lycéens contiennent à leur extrémité une capsule avec des graines. "Quand le crayon est terminé, on peut le planter avec les graines. La capsule contenant les graines se désagrège et les plantes aromatiques poussent et on peut les utiliser pour cuisiner", détaille Camille Resche, membre du club nature du lycée Blaise de Vigenère.

Le JT

Les autres sujets du JT