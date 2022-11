Assises des mathématiques : "Nous avons besoin de jeunes femmes en sciences", alerte Cédric Villani

Le mathématicien déplore la désaffection des jeunes filles et jeunes femmes pour les carrières scientifiques. Selon lui, le retour des cours de maths obligatoires dès la première à la rentrée ne suffira pas à changer la tendance.

Cédric Villani, mathématicien, médaillé Fields 2010 regrette lundi 14 novembre sur franceinfo "l'auto-censure" des "jeunes femmes" qui ne choisissent plus les mathématiques dans leur cursus scolaire. "Nous avons besoin de jeunes femmes en sciences", dit-il. Alors que les Assises nationales des mathématiques s'ouvrent ce lundi à la Maison de l'UNESCO à Paris, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé le retour obligatoire de la discipline pour tous les lycéens dès la première à la rentrée 2023.

"Les préjugés ont la vie dure"

Plus globalement, le CNRS qui organise ces Assises tire la sonnette d'alarme sur le niveau des jeunes Français en maths et la désaffection pour la discipline. L'ancien député "Marcheur" et écologiste qui a co-rédigé en 2018 un rapport sur l’apprentissage des maths, ne pense pas que le retour des mathématiques en première "suffira à faire revenir les jeunes filles dont nous avons tant besoin".

La réforme Blanquer a fait chuter le nombre de lycéennes en sciences ➡️ "Nous avons besoin de jeunes femmes en sciences. L’une des mesures que j’appelle de mes vœux est le retour de trois spécialités en terminale”, plaide Cédric villani. pic.twitter.com/2hLISIhZrW — franceinfo (@franceinfo) November 14, 2022

Selon lui, parmi les facteurs qui détournent les femmes des mathématiques, "il y a l'auto-censure de beaucoup de jeunes femmes dans un contexte où les canons de la société, les préjugés ont la vie dure. Ils se renforcent dans les temps qui viennent. Nous avons besoin de jeunes femmes en sciences".

>>> Comment la réforme du lycée a creusé les disparités entre filles et garçons dans les enseignements scientifiques

Cédric Villani appelle de ses vœux "le retour de trois spécialités en terminale plutôt que deux actuellement"."Beaucoup de jeunes filles, explique-t-il, au moment de passer de première à terminale, se disent 'les mathématiques, ce n'est pas pour moi, c'est pour les garçons. Je vais plutôt me concentrer sur la biologie ou sur la physique. C'est un problème grave pour la société"

Pour Cédric Villani, garder cette troisième spécialité en mathématiques permettra de bien assurer que "les jeunes femmes font partie de ces disciplines qui contribuent à prévoir le monde de demain".

Le mathématicien a par ailleurs rendu un hommage appuyé à Maryam Mirzakhani, la première femme à recevoir la médaille Fields en 2014. Elle est, selon lui, "le grand emblème" et prouve que les femmes "sont tout aussi aptes, tout aussi douées, tout aussi capables de créer et de briller dans le domaine des mathématiques", a-t-il expliqué. Cédric Villani en a profité pour soutenir la révolution en Iran : "J'espère de tout mon cœur qu'elle aboutira à renverser le régime actuel".