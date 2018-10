Agression d'une prof à Créteil : "Notre lycée ne se résume pas à ces images", écrivent ses collègues

Dans une tribune publiée par le HuffPost, des collègues de l'enseignante contre laquelle un élève a pointé une arme factice se disent "choqués par ce que l'on fait dire" aux images de la scène.

"Nous sommes fiers de nos lycéens et de leurs réussites", écrivent les enseignants. Alors que les images d'un élève qui menace, avec une arme factice, une prof du lycée Edouard-Branly à Créteil (Val-de-Marne) ont fait le tour du web, ses collègues réagissent, dans une tribune publiée par le HuffPost, mardi 23 octobre. "Bien sûr qu'il y a cet acte choquant, inacceptable et condamnable. Et violent", reconnaissent les profs, qui tiennent toutefois à partager leur vision de leur établissement, de leurs élèves et des réactions qui ont suivi l'incident.

"L'établissement où nous enseignons ne se résume pas du tout aux images diffusées sur les chaînes d'information", insistent-ils. "Nos élèves et leurs parents sont conscients de notre investissement et en sont souvent très reconnaissants", ajoutent les enseignants, après avoir listé les "nombreux projets" proposés, "dans lesquels s'investissent nos élèves".

Les enseignants, les personnels, les élèves et leurs familles sont choqués par cette vidéo mais aussi par ce qu'on lui fait dire.les enseignants signataires d'une tribuneHuffPost

Les signataires du texte s'interrogent aussi : "Après ce geste, après quatre jours, on peut se demander où se situe maintenant la violence ?" Ils pointent la responsabilité des médias qui "passent en boucle" la vidéo de la scène et des "hommes politiques qui s'abaissent à récupérer les faits et à préconiser des réactions radicales". "L'éducation passe surtout par la valorisation des petits progrès et des bonnes attitudes et non pas uniquement par la dénonciation permanente d'un acte isolé et insensé", soulignent les enseignants, qui assureront les cours normalement au retour des vacances scolaires.