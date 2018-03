VIDEO. Des quotas pour plus de femmes au cinéma ? "Sûrement pas", répond Carole Bouquet

Faut-il instaurer des quotas dans le financement des films afin de parvenir à la parité entre femmes et hommes derrière la caméra ? "Sûrement pas", répond Carole Bouquet. L'actrice, qui se revendique "féministe", s'en est expliquée, dimanche 4 mars au soir dans "20h30 le dimanche" sur France 2, alors qu'elle était interrogée par Laurent Delahousse sur la proposition faite par une centaine de professionnels du cinéma, dont Juliette Binoche et Agnès Jaoui dans une tribune, parue jeudi dans Le Monde.

"C'est dans le cinéma, c'est partout pareil"

"Nous avons des progrès immenses à faire pour que la parole des femmes soit entendue", a reconnu Carole Bouquet, en écho à la libération de la parole des victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles, suscitée par les révélations de l'affaire Weinstein.

Mais plutôt que la création de quotas, la comédienne plaide pour une égalité de salaires entre femmes et hommes. Et la star de rappeler que notamment lors du tournage du film Lucie Aubrac de Claude Berri en 1997, elle était "beaucoup moins payée" que son partenaire masculin à l'écran, Daniel Auteuil. Et Carole Bouquet de souligner que "c'est dans le cinéma", mais "c'est partout pareil."