VIDEO. Avec son association Règles Élémentaires, Tara Heuzé veut lutter contre la précarité menstruelle

"Si vous êtes aujourd’hui à la rue ou en situation de précarité et que vous vous rendez dans un centre d’accueil, vous aurez plus de chances de trouver des préservatifs que de trouver des tampons ou des serviettes". C’est ce que constate Tara Heuzé qui a créé l’association Règles Élémentaires. Cette dernière collecte des protections hygiéniques pour les femmes dans le besoin.

Une difficulté d’accès aux protections hygiéniques

Aujourd’hui en France, 4,7 millions de femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Lorsqu’elles sont indisposées, ces femmes utilisent "du papier toilette, des vieux bouts de tissus, des vieux vêtements".

Une précarité qui pose problème sur "des questions évidemment d’hygiène et d’infections en tout genre", explique Tara Heuzé. Alors en année d’étude en Angleterre, Tara Heuzé raconte avoir été sollicitée pour participer à une collecte de produits d’hygiène intime qui était organisée dans son université. "Ça a fait tilt", se souvient Tara.

Ainsi, depuis 2015, l’association de la jeune femme a récolté plus de 200 000 tampons, serviettes et cups. "D’ici la fin de l’année, nos projections c’est à peu près 300 000 produits. On a organisé plus de 150 collectes", explique-t-elle.

Avec Règles Élémentaires, la jeune femme espère qu’à terme, "plus aucune femme n’ait besoin de dépendre de dons pour gérer ses règles correctement" et que "ce sujet ne soit plus tabou".