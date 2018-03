VIDEO. Anne-Sophie Pic : " Parce que je suis une femme, je pensais ne jamais avoir une 3ème étoile "

Elle est une référence mondiale de la gastronomie. " Au début, je pensais avoir deux points faibles : être autodidacte et une femme, confie Anne-Sophie Pic, chef étoilée. On me reprochait de manquer de légitimité. J'ai dû m'imposer."

Aujourd'hui elle est la seule femme chef à avoir trois étoiles au Guide Michelin. Sept étoiles au total. "Je me suis vite rendue compte que ça ne servait à rien d'essayer de me transformer en homme ", poursuit la chef.

Aujourd'hui, les cuisines sont davantage occupées par les femmes. " Heureusement les choses ont progressé. Les femmes ont besoin de prendre confiance en elles ", conclut Anne-Sophie Pic. Elle était l'invitée de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.